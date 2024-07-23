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主管亂湊合！噁男同事頻騷擾　竟送豆花到她家：有夠恐怖

同事送原PO豆花。（示意圖／photoAC）

▲男同事把豆花直接送到女網友家。（示意圖／photoAC）

圖文／CTWANT

近日一位女子說，她3月多入職，而因為主管亂湊合，外勤的男同事開始騷擾她，還送豆花到她家樓下，「主管搞事來個神助攻，結果躲在背後吃瓜看戲，下屬被噁心到了還不自知！」

原PO在Dcard以「主管亂湊合 男同事跑到自家樓下送豆花」為題發文，「我是三月多入職的新鮮人，入職不到一個月遇到清明連假，連假老闆請客唱歌，我是有去啦，那次老闆和主管都在，還有兩名男同事，一個是會計，另一個是外勤公務。」

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原PO說，「主管和那名男會計做了一件很奇怪的事情，因為我是單身，剛好坐在外勤公務的旁邊，這兩個人就刻意把我擠到他旁邊貼貼，我覺得不適馬上站起來表達我的不滿。」隔天晚上，原PO表示，主管等人去打羽球，問她要不要一起，而她拒絕後就被搞。

男會計表示，她有東西忘在外勤公務那，所以就把她的line給了對方，要她自己去聯絡。原PO說，「他就開始傳一些意義不明的訊息給我，簡單來說就是尬聊，讓我深感不適，事後我知道是男會計拿他的手機亂傳，但是這名男公務知道別人拿你手機對我亂傳撩信訊息就是不對的行為，卻沒有去阻止，是不可原諒的行為！」

原PO指出，男公務一直約她跟同事吃豆花，說要單獨載她，還故意開黃腔，「事後跟我講他手機沒電，然後過一個小時，馬上殺到我家樓下說要送豆花給我，我嚇死了，馬上叫我弟陪我下去拿，事後知道那是主管要給我的豆花，結果叫這位男公務單獨送過來，真的有夠恐怖。」

原PO說，「我罵了這名豆花哥，他之後在職場也不敢找我說話了，看到我都會怕，到目前為止我已經離職了，這裡想告誡各位上職場不要表明自己單身，就是有這種雞婆主管搞事來個神助攻，結果躲在背後吃瓜看戲，下屬被噁心到了還不自知！」

此文曝光後，網友紛紛留言「超噁，跑到家樓下真的太誇張」、「之前也被同事硬湊，請我吃生日餐後說樓下有人在等妳」、「對於這種急於脫單的人，所有單身女性都是他的目標」。

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