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大陸 大陸焦點 特派現場

陸「跨欄女神」奧運確定化妝出賽！證件照修太大遭酸：進不去選手村

中國「跨欄女神」吳艷妮以比賽化妝聞名。（圖／翻攝吳艷妮微博）

▲大陸「跨欄女神」吳艷妮以比賽化妝聞名。（圖／翻攝吳艷妮微博）

圖文／CTWANT

巴黎奧運27日凌晨開幕，各國選手最新動態也都受關注。最近大陸田徑「跨欄女神」吳艷妮首次參加奧運，愛打扮的她也透露會化妝參賽，令不少觀眾很驚訝；而吳艷妮此次在奧運使用的證件照遭挖出，被吐槽修太大認不出來「連選手村都進不了」。

吳艷妮在大陸是田徑場上的一朵花，除了擁有運動員體態和出眾實力，她因想在賽場上讓觀眾看見她最美的樣子，所以每次出賽都有完整的妝髮造型，也因此引發許多議論。日前吳艷妮提到參加巴黎奧運，她一樣會堅持自我風格化妝後上場，「我想打破大家對運動員的傳統印象」，不覺得女性運動員只能短頭髮加素顏。

不過吳艷妮化妝出賽奧運一事卻造成大陸網友論戰，有部分人覺得運動員應該把注意力放在賽場，而不是花時間裝扮自己，批評她是在「搏眼球」；甚至有人挖出吳艷妮的證件照，發現和她本人差很大，質疑她會不會無法通過人臉辨識，笑說「會不會連選手村都進不去」。

吳艷妮參加奧運使用的證件照遭批修很大。（圖／翻攝微博）

▲吳艷妮參加奧運使用的證件照遭批修很大。（圖／翻攝微博）

不過吳艷妮的粉絲發聲力挺，「女孩子愛美很正常的事情啊，又沒規定說不可以」、「愛美怎麼了？不理解那些因為化妝就罵她的人，人家也是為國出征亞洲第一，想以最好的形象參加比賽怎麼了」、「化個妝而以也不會增加多少物體表面的質量，所以不會增加額外的空氣阻力」。

今年代表大陸征戰奧運的代表隊共計405人，男選手136人、女選手269人，吳艷妮就是其中之一，她將參加100公尺跨欄，今年她創下全亞洲最佳成績12秒74，因此被視為奪牌大熱門。

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