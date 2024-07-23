中颱凱米「暴風圈明天穿台」　全台風雨劇烈2地恐有超大豪雨

▲凱米颱風持續增強，暴風圈也逐漸擴大。（圖／氣象署提供）

記者蔡亞樺／台北報導

中颱凱米來勢洶洶，中央氣象署今（23日）上午11時30分發布海上、陸上警報，預計明晚到後天清晨颱風暴風圈通過台灣上空，因此這兩天將是影響台灣最劇烈時候，全台有雨，中部及南部山區可能有超大豪雨發生，提醒民眾利用今天風雨不大時候先做好防颱準備。

氣象署預報員劉宇其指出，從衛星雲圖看到凱米颱風上午11時位在台灣東南東方470公里海面上，過去幾小時強度逐步增強，暴風圈擴大到200公里，朝北北西轉西北方向接近台灣近海、東半部陸地。

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▲中颱凱米最新路徑預測。（圖／氣象署提供）

他說，今天天氣受到外圍環流影響，台灣東方有很多雲系發展，部分雲系陸續移入陸地，東半部、北部出現短暫陣雨，時間越晚雨勢越明顯，中南部留意有午後雷雨發生，不排除較大雨勢。

風力部分，劉宇其表示，今白天綠島、蘭嶼風力較強，出現10級陣風，下半天開始桃竹苗沿海及澎湖地區也有較強陣風，今天入夜到清晨風勢逐漸增強，西半部沿海出現強的陣風，東海岸可能出現3公尺以上浪高。

▲凱米颱風進逼，台灣各地沿海可能出現3公尺以上浪高。（圖／氣象署提供）

劉宇其說，目前颱風屬於大低壓帶發展，在颱風南邊、西半邊伴隨旺盛對流雲系，菲律賓到南海一帶水氣非常多，天氣不穩定，旺盛水氣影響台灣，帶來顯著降雨。

劉宇其表示，明、後天颱風路徑往東部海岸靠近，轉向西北方向，明晚到後天清晨逐漸通過台灣北部陸地，暴風圈將通過台灣上空，這兩天將是影響台灣最明顯，帶來顯著降雨。

▲未來降雨趨勢 。（圖／氣象署提供）

他指出，明日北部、宜蘭及花蓮雨勢增強，下半天往西半部、中南部擴展，明後天台灣各地都有局部性大雨甚至豪雨，當中伴隨短延時強降雨，尤其中部及南部山區可能有超大豪雨發生，沿海有大潮狀況，低窪地區留意潮位變化。