快訊／凱米陸上警報發布！4縣市列入首波警戒範圍

▲凱米颱風路徑預測 。（圖／氣象署提供）

記者蔡亞樺／台北報導

中度颱風「凱米」持續增強並朝台灣靠近，中央氣象署於今日上午11時30分發布陸上警報，首波警戒區包括新北、宜蘭、花蓮以及台東等4縣市，氣象署預估明後天是影響台灣最劇烈的時候。若要放颱風假，在陸警警戒範圍內的縣市機會較大。

氣象署最新資料顯示，凱米颱風過去3小時強度略為增強，暴風圈亦稍擴大，目前中心在鵝鑾鼻東南東方海面，向北北西轉西北移動。

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氣象署指出，凱米暴風圈正逐漸接近巴士海峽及台灣東南部海面，對新北、宜蘭、花蓮及台東將構成威脅；預計此颱風未來強度仍有增強且暴風圈有擴大的趨勢。

▲凱米颱風發布陸上警報，首波陸警範圍包括新北、宜蘭、花蓮及台東。（圖／氣象署提供）

凱米颱風暴風圈預計明天涵蓋東半部海面，風雨狀況將更加明顯。氣象署指出，首波陸警範圍包括新北、宜蘭、花蓮以及台東，另海上警報範圍包括巴士海峽、台灣東南部海面、台灣東北部海面及台灣北部海面，航行及作業船隻應嚴加戒備。

氣象署預報員劉宇其說，今天颱風逐漸往台灣東方海面接近，明後天預計颱風有機會穿過台灣北端陸地、進入台灣海峽，因此明後天將是颱風影響台灣天氣最大的時間，台灣陸地的風雨影響將更大。

劉宇其表示，明、後天全台容易有大雨、甚至豪雨發生的可能性，當中不乏有短延時強降雨。包括西半部的山區、宜蘭和台東山區有豪雨等級，尤其中部和南部山區不排除有超大豪雨發生的機會。