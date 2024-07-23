男童玩水上樂園感染「傳染性軟疣」　孩子爸嘆：心裡很難受

▲男童臉部感染傳染性軟疣。（圖／翻攝自河南民生頻道）

記者廖翊慈／綜合報導

大陸安徽一位爸爸近日帶著兒女到一水上樂園遊玩。他表示，回家後發現孩子們的臉及腿部長了像脂肪粒的東西，就醫才發現，是在水樂園感染了「傳染性軟疣」，「孩子在治療時，痛得哇哇大哭，做父母的心裡非常難受。」

據《河南民生頻道》報導，孩子的爸爸表示，「醫生用鑷子把疣一顆一顆夾破，再一個一個傷口擦藥，孩子痛到不行，一直在診間哭，我非常後悔帶他們去那個水上樂園玩。」

▲▼醫生幫男童擦藥。（圖／翻攝自河南民生頻道）

齊魯醫院全科副主任醫師李婷婷表示，傳染性軟疣通常發生在兒童及年輕人身上，有些患者因使用過被污染的衛生用品而導致患病，而多數患者則是在游泳池、消毒不達標的公共浴室等地感染了傳染性軟疣，此病早期症狀呈現大米粒的半球形，逐漸增加到豌豆大小，表面泛有蠟樣光澤，呈現淺紅色、灰白色或正常皮膚顏色。

李醫師指出，傳染性軟疣在臨床上可透過人工擠壓法、液態氮冷凍法、局部刮除法、外用藥物或軟膏等方式治療。

她提醒，「若想防止傳染性軟疣再次出現，需盡量避免到公共泳池游泳，以免感染加重，必要時需選擇消殺達標的泳池，游泳時注意不可抓破皮膚，運動結束後應立即沖洗，保持人體的乾淨衛生。」