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大陸 大陸焦點 特派現場

鄭州突降暴雨！市區積水瞬間淹到膝蓋　民眾搶時間涉水下班返家

記者魏有德／綜合報導

河南鄭州昨（22）日傍晚至夜間突發間歇性暴雨，市區道路積水瞬間淹至成人膝蓋處，不少民眾駕車、騎車及步行時得和時間賽跑，在水勢上漲前返家。透過民眾拍下的畫面顯示，道路上的車輛涉水前行，目視已達半個車輪高的積水。也有民眾乾脆脫掉鞋用手提著，只穿襪子在積水中穿行。

▲鄭州22日晚間突降暴雨，市區瞬間積水至成人膝蓋處。（圖／翻攝中國青年報）

▲鄭州22日晚間突降暴雨，市區瞬間積水至成人膝蓋處。（圖／翻攝中國青年報，下同）

《河南日報》報導，7月22日20時30分，鄭州市氣象台升級發佈暴雨橙色預警信號。鄭州市主城區大部已出現50毫米（公釐，下同）以上的降水，局部100毫米以上，預計未來3小時鄭州市主城區、航空港區、上街區所轄鄉鎮及街道強降水仍將持續，局地伴有短時強降水、雷暴大風等強對流天氣。請注意防範強降雨引發的城市內澇、中小河流洪水等次生災害。

▲鄭州22日晚間突降暴雨，市區瞬間積水至成人膝蓋處。（圖／翻攝中國青年報）

據了解，鄭州曾在2021年發生「720」暴雨事件，由於水勢漲速過快，政府部門應變不及，包括車行地下道及地鐵都出現嚴重傷亡，共計380人死亡或失蹤。整起事件也造成當地市委書記、市長等多達180名公務員遭到懲處或調職，使得當地人對短時強降雨或暴雨產生心理陰影，對於此類突發天氣格外重視。

▲鄭州22日晚間突降暴雨，市區瞬間積水至成人膝蓋處。（圖／翻攝中國青年報）

根據鄭州交通相關單位表示，暴雨至今（23）日上午已經停歇，部分車主將車輛停放在高架橋或高架道路上，已經造成相關交通阻礙，呼籲民眾儘速將車輛移走。
 

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