　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

拜登挺賀錦麗藏心機　金主曝：對逼宮者說Fxxk you

▲美國總統拜登與副總統賀錦麗（Kamala Harris）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統拜登與副總統賀錦麗（Kamala Harris）。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合報導

美國總統拜登21日突然宣布退選消息，對各界投下震撼彈，他更表態支持副手賀錦麗接棒參選2024；然而，身為拜登幕後金主之一的佛州律師摩根（John Morgan）表態「不會為賀錦麗募款」，並指出拜登之所以為賀錦麗背書，其實就是在對所有逼宮他的人說「Fxxk you」。

摩根設立「摩根摩根」（Morgan & Morgan）公司，據該公司指出，他們是全美最大的專打傷害官司的律師事務所。摩根是拜登的大金主之一，但在拜登退選並表態支持賀錦麗之後，他卻說要抽手。

摩根接受美媒《ABC》訪問時表示，若賀錦麗是民主黨2024總統候選人的話，他不會掏錢資助，他顯然認為賀錦麗沒有任何贏面，「如果川普陣營想挑競選對手的話，我認為他們會選她。」

摩根說拜登對賀錦麗的支持，就是在對所有逼宮他的人說「『Fxxk you』，小心你們許的願望。」他在X的另一篇貼文也說道，若有人向朋友募款，必須是充滿熱情或希望獲得政治任命的，「我兩者都不是，輪到別人了。那些握有9000萬美元的金主可以在早上釋出這些資金，都是你們的了。你可以留著我的100萬美元，祝你好運。」

拜登在眾人壓力下，於德拉瓦州突然宣布退選，並公開表達對賀錦麗的支持。儘管部分人第一時間也公開支持這個決定；然而民主黨內大咖如前總統歐巴馬與眾議院前議長裴洛西，都未對此發聲，顯然民主黨內對最終由誰代表參選仍有分歧。

●魔獸迷快看！新聞雲APP要送你亞洲巡迴賽門票，立刻搶票►►►

ET快訊
凱米加速可能再南修　「直球對決台灣」登陸機率高
凱米最快中午陸警「估首波區域」曝　暴風圈明恐罩全台

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

賀錦麗大讚：拜登成就超越多數做兩任的總統

拜登本周將說明退選細節　消息人士：助手正在擬演說稿

拜登挺賀錦麗藏心機　金主曝：對逼宮者說Fxxk you

以色列攻擊加薩走廊南部　衛生當局：已有70人亡

退役憲兵闖克羅埃西亞養老院開槍　射死6人連母親都殺

快訊／賀錦麗白宮公開談話　笑讚「拜登3年成就」贏過許多2屆總統

微軟大當機　達美航空再取消「逾600航班」！

搖擺州民調全輸！拜登崩潰退選　路透：民調落後成最後一根稻草

挑戰橫渡大西洋失敗　加國夫婦命喪加東小島

7旬日女殺害102歲母　向警自首：壓力太大

拜登退出2024總統大選　川普回應：史上最糟糕

金智媛誤以為應援失敗！　千人排字逼哭她「下台補妝」：怎麼辦～

助理教保員江宜芳道歉

凱米來勢洶洶！北市週三、四放颱風假？　蔣萬安回應了

【中華職棒明星賽】中華隊投捕連線 #林岳平 #葉君璋 由 #張建銘 上場打擊！

凱米逼近！最快深夜海警　強風驟雨加劇暴風圈驚人

凱米「10級風暴風圈」恐掃大台北桃宜　影響最劇時間曝

【中職明星賽大亂鬥】 #王建民 vs. #彭政閔 傳奇對決突然上演！

小S陪許老三玩遊樂設施！尖叫喊救命「跟Lily超反差」

義大Outlet有蛇！花車驚見「臭青母蠕動」　店員急甩特價鞋

賀錦麗大讚：拜登成就超越多數做兩任的總統

拜登本周將說明退選細節　消息人士：助手正在擬演說稿

拜登挺賀錦麗藏心機　金主曝：對逼宮者說Fxxk you

以色列攻擊加薩走廊南部　衛生當局：已有70人亡

退役憲兵闖克羅埃西亞養老院開槍　射死6人連母親都殺

快訊／賀錦麗白宮公開談話　笑讚「拜登3年成就」贏過許多2屆總統

微軟大當機　達美航空再取消「逾600航班」！

搖擺州民調全輸！拜登崩潰退選　路透：民調落後成最後一根稻草

挑戰橫渡大西洋失敗　加國夫婦命喪加東小島

7旬日女殺害102歲母　向警自首：壓力太大

凱米長大又變胖！　4天降雨模擬「一片紫白」

川普1句話掀台股海嘯　台積電魏哲家反擊打預防針

北市府失能！　柯市府「性侵受害女童」人數暴增

賀錦麗對川普「恐遭KO」　郭正亮曝重大弱點

劉奕兒不續約爆婚訊！穩交洪金寶兒子7年…700萬債+母罹癌扛家計

颱風假機率高　「北北基桃宜」暴風圈侵襲率99%

《辛普森》神預言美國首位女總統？　心機操作內幕曝光

1張值400萬！　台中「當舖執照」今天抽籤

伊能靜公開每日必喝「5款抗炎蔬果飲」　抗老凍齡越喝越美麗

凱米加速可能再南修　「直球對決台灣」登陸機率高

超ㄎㄧㄤ黃金蟒上床找媽睡搞搞 下秒竟「滑倒」...網驚：沒腳也能跌

國際熱門新聞

1000人性愛趴「歡淫聲迴盪4天4夜」

蘇丹戰亂！女性被迫與士兵「性愛換食物」

賀錦麗將猛攻「78歲川普太老了」

12歲女為了iPhone悶死8歲表妹　還清屍滅證

搖擺州民調全輸　拜登傳崩潰退選

「印度神童」將來台！曝台積電未來地位

即／賀錦麗公開談話　大讚拜登政績

達美航空再取消逾600航班

挑戰橫渡大西洋失敗　加國夫婦命喪加東小島

凶嫌闖養老院開槍6死　連母親都殺

日本「百年企業」撐不住！破產數量創新高

東京1地驚變「買春天堂」！觀光客瘋泡泡浴　看板寫中文拉客

好市多推出求生「末日桶」　保存期限長達25年

柯林頓夫婦力挺賀錦麗！1大隱憂曝光

更多熱門

相關新聞

即／賀錦麗公開談話　大讚拜登政績

即／賀錦麗公開談話　大讚拜登政績

美國副總統賀錦麗22日晚間11點30分在白宮發表談話，這次是她自拜登退選並支持她角逐總統大位後的首次公開露面，她稱讚拜登過去3年取得的許多人無法達到的成就，拜登在一屆任期內的成績已經超越了大多數連任兩屆總統，「我們深深感謝他，為我們國家所做的貢獻」。但她未談到任何關於競選總統的話題。

搖擺州民調全輸　拜登傳崩潰退選

搖擺州民調全輸　拜登傳崩潰退選

即／拜登宣布退選！美股三大指數開高

即／拜登宣布退選！美股三大指數開高

柯林頓夫婦力挺賀錦麗！1大隱憂曝光

柯林頓夫婦力挺賀錦麗！1大隱憂曝光

拜登退選後　民主黨各州主席支持賀錦麗

拜登退選後　民主黨各州主席支持賀錦麗

關鍵字：

拜登賀錦麗退選美國總統大選北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

即／凱米海警23:30發布　暴風圈估罩北台

凱米颱風海警發布　停班停課粉專一堆人留言

凱米轉彎估23:30海警　2條路侵台恐致災

凱米詭變登陸？最快中午發陸警

即／國1大雅段嚴重追撞塞爆！救護車一度困車流

1000人性愛趴「歡淫聲迴盪4天4夜」

直擊林靖恩公園「喝酒同混4男街友」！

蘇丹戰亂！女性被迫與士兵「性愛換食物」

北車驚見大片鮮血　女子跌倒送醫

凱米最快中午陸警「估首波區域」曝　暴風圈明恐罩全台

凱米來襲逼出盧主播！盧秀燕現身颱風動態圖

快訊／「凱米」轉中颱！最新路徑出爐

獨／竹科驚傳墜樓命案　36歲工程師頭部重創亡

YTR嗆「女生露個X就7000萬觀看」

台北暴風侵襲率99%　凱米路徑壓近東北角

更多

最夯影音

更多

拜登退出2024總統大選　川普回應：史上最糟糕

金智媛誤以為應援失敗！　千人排字逼哭她「下台補妝」：怎麼辦～

助理教保員江宜芳道歉

凱米來勢洶洶！北市週三、四放颱風假？　蔣萬安回應了

【中華職棒明星賽】中華隊投捕連線 #林岳平 #葉君璋 由 #張建銘 上場打擊！

熱門快報

全家新品美食大改造

全家新品美食大改造

「文里補習班」開課！開胃又營養的「泰式野菇握沙拉」，用全家沙拉就能輕鬆完成！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

預測金牌抽大獎

預測金牌抽大獎

即日起至8月11日止，天天預測，週週抽百項好禮， GoPro 、Switch 超過300個獎項等你拿！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面