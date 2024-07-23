拜登挺賀錦麗藏心機　金主曝：對逼宮者說Fxxk you

▲美國總統拜登與副總統賀錦麗（Kamala Harris）。（圖／達志影像／美聯社）



記者張靖榕／綜合報導

美國總統拜登21日突然宣布退選消息，對各界投下震撼彈，他更表態支持副手賀錦麗接棒參選2024；然而，身為拜登幕後金主之一的佛州律師摩根（John Morgan）表態「不會為賀錦麗募款」，並指出拜登之所以為賀錦麗背書，其實就是在對所有逼宮他的人說「Fxxk you」。

摩根設立「摩根摩根」（Morgan & Morgan）公司，據該公司指出，他們是全美最大的專打傷害官司的律師事務所。摩根是拜登的大金主之一，但在拜登退選並表態支持賀錦麗之後，他卻說要抽手。

摩根接受美媒《ABC》訪問時表示，若賀錦麗是民主黨2024總統候選人的話，他不會掏錢資助，他顯然認為賀錦麗沒有任何贏面，「如果川普陣營想挑競選對手的話，我認為他們會選她。」

摩根說拜登對賀錦麗的支持，就是在對所有逼宮他的人說「『Fxxk you』，小心你們許的願望。」他在X的另一篇貼文也說道，若有人向朋友募款，必須是充滿熱情或希望獲得政治任命的，「我兩者都不是，輪到別人了。那些握有9000萬美元的金主可以在早上釋出這些資金，都是你們的了。你可以留著我的100萬美元，祝你好運。」

拜登在眾人壓力下，於德拉瓦州突然宣布退選，並公開表達對賀錦麗的支持。儘管部分人第一時間也公開支持這個決定；然而民主黨內大咖如前總統歐巴馬與眾議院前議長裴洛西，都未對此發聲，顯然民主黨內對最終由誰代表參選仍有分歧。