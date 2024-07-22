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大佬不同調？柯林頓夫婦力挺賀錦麗「歐巴馬靜悄悄」　最大硬傷曝

▲▼賀錦麗獲拜登支持接棒參選總統。（圖／路透）

▲賀錦麗獲拜登支持接棒參選總統。（圖／路透）

記者閔文昱／綜合報導

美國總統拜登於台灣時間22日凌晨宣布退選，並全力支持副總統賀錦麗競選白宮大位。對此，賀錦麗表態將爭取黨內支持贏得提名，並強調「為了擊敗川普，必須盡全力團結民主黨和整個國家。」目前她已獲得前總統柯林頓、前國務卿希拉蕊以及民主黨各州主席支持，不過前總統歐巴馬、前眾議院議長裴洛西等民主黨大咖則未表態。

拜登於當地時間21日在社群媒體平台X發表聲明表示，「相信辭職符合我的政黨和國家的最佳利益。」正式宣布放棄爭取競選連任，並強調支持他的政治夥伴、現任副總統賀錦麗代表民主黨接棒參選。賀錦麗則表態，將盡其所能團結民主黨、團結美國，擊敗川普極端的「2025計畫」。

▲▼柯林頓與希拉蕊在紐約一間猶太社區中心。（圖／達志影像／美聯社）

▲柯林頓與希拉蕊已表態支持賀錦麗。（圖／達志影像／美聯社）

賀錦麗的競選也獲得了前總統柯林頓及前國務卿希拉蕊的力挺，柯林頓夫妻也在公開聲明中讚揚了拜登任內的成就，表示將「竭盡所能支持賀錦麗」，並強調現在是賀錦麗的時代了，民主黨一定會盡一切努力讓她當選。

然而，雖多數民主黨人旋即發聲支持賀錦麗擔任黨內總統候選人，但包括前總統歐巴馬以及前眾議院議長裴洛西等民主黨大佬卻未明確表態，像是歐巴馬僅在聲明中讚揚了拜登是美國最有影響力的總統，並提到拜登任期所達到的成就，但卻沒有明確支持賀錦麗，讓外界對於民主黨內部是否能夠全面團結在賀錦麗身後產生疑問。

▲▼美國總統拜登與前總統歐巴馬。（圖／路透）

▲美國總統拜登與前總統歐巴馬。（圖／路透）

事實上，根據美國政治情報網站《Real Clear Politics》調查，若以川普作為共和黨候選人，他的民調目前為43.5%，高於賀錦麗的38.5%，且外界分析，賀錦麗身為美國首位女性及首位黑人副總統，雖在上任時備受矚目，但拜登政權在移民政策上並沒有太多建樹，這可能成為她的一大隱憂。

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