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釀「全球最慘IT災難」CEO損失100億　Crowdstrike市值崩近3000億

▲Crowdstrike公司聯合創辦人兼執行長柯茲。（圖／翻攝X）

▲Crowdstrike公司聯合創辦人兼執行長柯茲。（圖／翻攝X）

記者張靖榕／綜合外電報導

微軟19日突發全球大當機，引發「災難」起因是美國資安公司Crowdstrike發布的更新出包，影響層面廣及航運、銀行、交通、媒體及醫療等。引發規模前所未見的IT災難後，Crowdstrike市值大跳水，蒸發逾90億美元（新台幣2951億元）、公司聯合創辦人兼執行長柯茲（George Kurtz）個人也損失3億美元（約新台幣98.4億元），但實際造成的影響與受災的損失恐怕遠超過於此。

Crowdstrike是一間總部位於德州奧斯汀（Austin）的美國資安公司，創立僅13年，現旗下有近8500名員工。該公司主要業務為網路安全服務供應商，針對客戶遭遇駭客攻擊後進行問題處理。

Crowdstrike在終端安全市場市佔率為24％，只是這次提供網路安全服務的供應商，卻成了全球IT災難的禍源，導致數億台電腦可能都受到此次問題影響。

Crowdstrike股價暴跌，擁有公司5％股份的柯茲，身家因此蒸發3億美元，根據富比士更新，柯茲的身價從32億美元跌至29億美元。柯茲最初出面道歉的說法被批官腔，之後上節目接受訪問再次道歉，但事實上他已經不是第一次涉入全球科技大災難事件當中。

邁克菲（McAfee）電腦防毒軟體公司2010年在發布安全更新時，錯把一個正常的Windows文件標記成受感染文件，導致全球多地政府機關、學校和醫院等機構電腦癱瘓，時任執行長就是柯茲。

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