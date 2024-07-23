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Johnnie Walker黑牌「So Black調飲」揪高爾宣OSN撞出潮黑態度！檸檬蜂蜜氣泡組合懂就JOHN喝

▲▼JohnnieWalker,潮黑調飲,夏日酒品,GenZ,潮流,潮飲,懂就JOHN喝,,SO BLACK,高爾宣 。（圖／JohnnieWalker提供）

▲Johnnie Walker黑牌打造今夏必喝潮酷特調SO BLACK，與高爾宣OSN一起透過「黑」引領年輕人突破框架！（圖／品牌提供，下同）

消費中心／綜合報導

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Johnnie Walker黑牌打造今夏必喝潮酷特調SO BLACK
一起碰撞出無限可能！以豐富口感和風味而聞名的Johnnie Walker黑牌，再次創造席捲潮黑調飲熱潮！這次Johnnie Walker特別以經典好入手的Black黑牌，搭上暢快俐落的Soda蘇打，攜手高爾宣一同展現隨性簡約又默默透露低調懂喝的潮黑態度。不僅如此，更攜手現在最火熱的台北街邊酒吧及全台指定酒吧，推出期間限定的SO BLACK特調，一同展現潮黑態度！

懂就JOHN喝！再推「檸檬蜂蜜氣泡飲組合」喝出你的chill vibe
當然除了基本的氣泡蘇打，夏天更不能少了酸甜的檸檬蜂蜜氣泡飲，搭配經典黑牌，就能喝出別有大人風味的夏日戀愛感！「Johnnie Walker⿊牌 檸檬蜂蜜氣泡飲SO BLACK組合」！「So Black」的Rule就是跳脫框架，隨性調飲，無論Soda蘇打或檸檬蜂蜜氣泡飲，簡單加入Johnnie Walker⿊牌，就是你自創的chill vibe威士忌調飲！就連饒舌創作才子高爾宣都說，「我平常就喜歡喝這種簡單輕鬆的，Johnnie Walker黑牌加氣泡水、檸檬，酸酸甜甜！」現在就跟著高爾宣一起cheers！

▲▼JohnnieWalker,潮黑調飲,夏日酒品,GenZ,潮流,潮飲,懂就JOHN喝,,SO BLACK,高爾宣 。（圖／JohnnieWalker提供）

▲高爾宣透露他平常最愛的簡單調飲就是「Johnnie Walker黑牌加氣泡水和檸檬」。

高爾宣驚喜詮釋「So Black黑牌撞蘇打」饒出潮黑新態度！
今年夏天，引領全球威士忌不斷前進的Johnnie Walker黑牌再次顛覆眾人想像，攜手高爾宣，透過音樂創作，唱出屬於「So Black黑牌撞蘇打」的潮黑新態度！驚喜跨界詮釋「So Black黑牌撞蘇打」全新潮黑調飲，不僅止於經典威士忌，當「Soda」遇上「Black」，更碰撞出風味的無限可能。透過大膽探索玩轉風味創意，發現更多元的黑牌新滋味，將檸檬蜂蜜蘇打與黑牌完美融合，一入口，專屬於夏天的絕妙酸甜滋味綻放在口中，味蕾也隨之激盪出黑牌獨有的香甜水果與辛香氣息，留下迷人煙燻尾韻，令人回味無窮，絕對是今年夏季調飲首選！

▲▼JohnnieWalker,潮黑調飲,夏日酒品,GenZ,潮流,潮飲,懂就JOHN喝,,SO BLACK,高爾宣 。（圖／JohnnieWalker提供）

▲無論選擇Soda蘇打或檸檬蜂蜜氣泡飲，簡單加入Johnnie Walker⿊牌，就是你自創的chill vibe威士忌調飲！

從來不只擁有一種可能！Johnnie Walker引領懂喝懂玩的潮酷態度
超越兩世紀以來，Johnnie Walker作為經典威士忌的代名詞，秉持著創新開拓的精神，持續探索調和威士忌風味的無邊國度。而在創作這條路上從來不設限的高爾宣，他認為人生亦是如此，本就不該畫地自限，為了追尋目標勇敢邁開步伐，只要忠於自己，保持自由無拘的態度，反而更能探索出意想不到更好的自己，就像引領潮流的Johnnie Walker黑牌與檸檬蜂蜜蘇打的超乎想像潮黑碰撞，彷彿大聲訴說著威士忌從來不只擁有一種可能。今年八月，Johnnie Walker黑牌與高爾宣強強聯手推出的「So Black黑牌撞蘇打」全新合作即將正式登場，萬眾矚目的精彩內容，值得期待！

今夏跟著Johnnie Walker&高爾宣探索「So Black黑牌撞蘇打」的迷人風味
「黑」不只是一種顏色，更是蘊含了光譜上的一切色彩，唯有突破舊有框架、勇於創新求變、無畏前進，才得以調和所有可能。Johnnie Walker黑牌獨有的馥郁果香，透出一絲甜蜜香草氣息與迷人煙燻尾韻，多層次的風味組合，非常適合作為調飲使用，更符合黑牌大膽無畏的冒險精神。今年夏日，跟隨著Johnnie Walker與高爾宣邁開步伐，一起探索「So Black黑牌撞蘇打」，懂就JOHN喝！

Johnnie Walker SO BLACK特調潮飲這裡喝！
超商／超市／賣場
於活動指定通路購買「約翰走路黑牌」即贈檸檬蜂蜜氣泡飲組合，或享有特殊組合價。
・全台美廉社（2024/7/11至2024/7/23）
・全台家樂福（2024/7/17 至2024/8/30）
・全台愛買（2024/7/17至2024/8/20）
・全台大潤發（2024/8/9 至2024/8/22）
・全台7-11（2024/8/21至2024/9/3）

台北最潮酒吧地標
活動期間限量販售SO BLACK特調。
・Fake Sober：8/8 - 8/25打卡還有機會獲得每日限量的SO BLACK試飲的機會
・BLAH BLAH bar & WTNC：8/17 - 8/31

全台指定酒吧 (56間)
活動期間購買兩杯SO BLACK特調，第三杯由店家招待
檔期：7/20-8/31
活動詳情＋全台指定56間酒吧List，詳見活動網頁

抽獎活動辦法
凡於活動期間內，於活動指定通路購買「約翰走路黑牌」及所搭配之檸檬蜂蜜氣泡飲，並至帝亞吉歐威士忌會所 LINE 官方帳號，成功登錄購買之電子發票，即可獲得抽獎機會乙次，抽獎品項：Ray-Ban Meta智慧眼鏡。
Ø 活動通路/時間
・全台美廉社（2024/7/11至2024/7/23）
・全台家樂福（2024/7/17 至2024/8/30）
・全台愛買（2024/7/17至2024/8/20）
・全台大潤發（2024/8/9 至2024/8/22）
・全台7-11（2024/8/21至2024/9/3）
Ø 活動品項
・約翰走路黑牌及所搭配之檸檬蜂蜜氣泡飲；除上述品項外，其餘產品無法參與活動
Ø 活動獎項
・凡加入帝亞吉歐LINE官方帳號並至活動頁面完成電子發票登錄，即可獲得抽獎機會乙次，抽獎品項：Ray-Ban Meta智慧眼鏡 乙件（市值$12,300，共 3 名）

*禁止酒駕，酒後不開車，安全有保障；未滿18歲禁止飲酒
*DIAGEO提倡理性飲酒，貼心提醒請依照法規標示警語。

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