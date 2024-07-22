影／雄二、雄三登場　海鋒大隊進入陣地！完成射控指管車放列

▲海鋒大隊官兵接獲命令後，依序執行車輛檢查及通聯測試，並在海軍陸戰隊戒護下進入陣地、完成射控指管車放列，驗證部隊作戰效能。（圖／軍聞社）



記者陶本和／台北報導

漢光40號演習22日清晨揭開序幕，海軍海鋒大隊在接獲命令後，依序執行車輛檢查及通聯測試，並在海軍陸戰隊戒護下進入陣地、完成射控指管車放列。該部隊為移動機動化車輛和固定的陸基地對海的反艦飛彈部隊，雄風二型、雄風三型為主要武裝。

漢光40號演習22日登場，破曉時分，國防部發布「電光操演」，緊急召回官兵回營。接著，因各界皆有評估，中共解放軍倘若以武力犯台，勢必會先以飛彈襲擊台灣的關鍵基礎設施、重要軍事據點、機場跑道等，癱瘓國軍的作戰能力。所以，國軍歷年漢光演習，都以「戰力保存」科目拉開序幕。

▲▼海鋒大隊官兵執行車輛檢查及通聯測試，完成射控指管車放列。（圖／軍聞社，下同）



空軍方面，清晨時，地勤官兵就已經在跑道上進行跑滑道異物清除，確保戰機任務安全；隨後，任務機飛行員抵達各機堡，在機工長協助下，進行戰機、運輸機飛行前360檢查後依令起飛。

另外，海軍方面，海軍62部隊上午在受令之後，緊急出港實施海上機動，進行戰力保存，磐石軍艦出港之後，隨即轉往機動位置就位，展現艦隊快速反應，靈活應變的訓練成果。

海軍海鋒大隊官兵接獲命令後，同樣依序執行車輛檢查及通聯測試，並在海軍陸戰隊戒護下進入陣地、完成射控指管車放列，驗證部隊作戰效能。

有關海軍海鋒大隊，為移動機動化車輛和固定的陸基地對海的反艦飛彈部隊，以中山科學研究院研發的陸基型雄風二型反艦飛彈與雄風三型反艦飛彈為主要武裝。