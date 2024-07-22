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「萬安47號演習」 登場　翁章梁提醒國人要有憂患意識

▲▼ 中部7縣市「萬安47號演習」　嘉義縣長翁章梁：提升縣民防空避難意識 。（圖／嘉義縣警局提供）

▲ 嘉義縣長翁章梁視察 中部7縣市「萬安47號演習」 。（圖／嘉義縣警局提供，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

113年中部地區「萬安47號演習」，嘉義縣長翁章梁22日參與演習，全程督導並與演練人員進行密切交流，警報於下午1時30分發放，實施人、車管制且同步發布「空中威脅告警」國家級警報簡訊，及疏散避難及交通管制等演練。另外於朴子市農會實施「民眾疏散避難演練」、「戰災搶救演練」及在朴子國中實施「戰時災民收容救濟站開設演練」，演習過程井然有序，希望透過演習，提升民眾面對災害的緊急應變能力。

▲▼ 中部7縣市「萬安47號演習」　嘉義縣長翁章梁：提升縣民防空避難意識 。（圖／嘉義縣警局提供）

萬安47號演習22日起率先在中部7縣市演練，實施人車管制，範圍有苗栗縣、台中市、南投縣、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市，並發布「飛彈、火箭攻擊台灣特定地區」的空中威脅告警。內容為「萬安演習防空警報，飛彈／火箭攻擊台灣OO地區，請就近避難。」

▲▼ 中部7縣市「萬安47號演習」　嘉義縣長翁章梁：提升縣民防空避難意識 。（圖／嘉義縣警局提供）

內政部表示，防空演習期間，各級政府機關、部隊、學校、團體、公司、廠站及民眾都應配合管制與演練。若未依民防法第21條、防空演習實施辦法第12條規定，配合演習命令管制及演練，各地方政府得引用民防法第25條，裁處新臺幣3萬元以上15萬元以下罰鍰。

演習結束後，全員於14時40分返抵警察局召開檢討會。縣長、內政部黃主任秘書駿逸及副統裁官何少將振祥對本次演習各單位之整備及執行現況均深表肯定，並由副統裁官代表國防部頒給加菜金，由警察局局長李權哲代表接受。

▲▼ 中部7縣市「萬安47號演習」　嘉義縣長翁章梁：提升縣民防空避難意識 。（圖／嘉義縣警局提供）

▲ 副統裁官何少將振祥代表國防部頒給加菜金，由警察局局長李權哲代表接受 。

本次演習檢討會中，嘉義縣長翁章梁特別提到雖然「萬安演習」每年皆辦理，對國人來講並不陌生，但國人必須要有深刻之體認，萬安演習的目的在使各跨單位之間，於有狀況發生時，能不加思索即能各就各位做該做的事，讓整個官方能量能穩住民心，降低所有損失，同時提醒國人要有憂患意識，不能高枕無憂。

▲▼ 中部7縣市「萬安47號演習」　嘉義縣長翁章梁：提升縣民防空避難意識 。（圖／嘉義縣警局提供）

內政部主任秘書黃駿逸致詞時也提到，本演習最主要目的在於驗證防空的整備與作為，整合軍警消等單位之人力、物資能量，並建立全國民眾憂患意識，俾能在面臨真實戰況時能夠從容應變，將災損降到最低。

最後，統裁部副統裁官何振祥少將在總結時，除嘉勉並肯定本次演習各單位的優異表現外，也語重心長的提醒各與會單位務必要有「毋恃敵之不來，恃吾有以待之」之共識，才能確保國家的長治久安。

 

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