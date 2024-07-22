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喝2瓶米酒後與妻小下水避暑！45歲男魂斷三峽溪　10歲兒沒了爸

▲▼溪流上飄著林男喝完的空酒瓶，現場有設禁止玩水告示牌 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲林男喝完的空酒瓶 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市三峽區台7乙線3.9公里處醒心橋下，一名男子帶著前妻與兒子在三峽溪玩水，過程中男子喝了2瓶米酒後下水游泳，不慎溺水，妻子與旁邊釣客合力將他拉出水面，救護人員到場對他進行CPR，後送三峽恩主公醫院急救，仍因肺部進水傷重不治，現場為禁止戲水水域沒有搜救隊駐點，警方初步排除有外力介入，詳細死因待調查。

▼溪流上飄著林男喝完的空酒瓶 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼溪流上飄著林男喝完的空酒瓶，現場有設禁止玩水告示牌 。（圖／記者陳以昇翻攝）

據了解，22日中午12時許，45歲林姓男子與毛姓前妻及10歲的兒子，到三峽區台7乙線3.9公里處醒心橋下的三峽溪玩水，沒想到林男喝下2瓶米酒後，與前妻及兒子下水游泳，不慎溺水遭溪水沖走，當時前妻與兒子均未發現林男不見。

此時溪邊釣客看到林男面部朝下漂流，直覺有異，告知毛姓前妻，才趕緊合力將林男拉出水面，但已失去呼吸心跳，救護人員獲報趕抵對他實施CPR急救，再後送至三峽恩主公醫院急救，但仍因肺部進水傷重不治。

▼事發現場有設禁止玩水告示牌 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼溪流上飄著林男喝完的空酒瓶，現場有設禁止玩水告示牌 。（圖／記者陳以昇翻攝）

新北市消防局表示，當地水域有設告示牌禁止戲水，平時會巡邏，但並未有搜救人員駐點，呼籲到三峽溪邊戲水，請到有觀光旅遊局規劃處與救生員看守處，遊玩戲水並依據現場標示與人員指示戲水，避免憾事發生。警方初步排除有外力介入，詳細死因待調查。

▼林男救起後送醫，仍因非肺部進水不治。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼新北三峽溪1男溺水。（圖／記者陳以昇翻攝）

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