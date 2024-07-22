以色列發出「哈雷迪」徵兵令　國防部：首波1000人服役

▲ 哈雷迪猶太教教徒（Haredi Judaism）。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳香菱／綜合報導

猶太教極端保守教派哈雷迪（Haredim）的成年男性，多年來一直享有兵役豁免權。不過，以色列國防部在21日針對他們，發出第一批1000份徵兵通知，在未來四周內將會發布三波命令，預計將有3000人必須服役。

以色列軍方規定，徵兵對象是年滿18-26歲的青年男子。根據以色列國防部資料顯示，在3000名即將收到徵兵命令的人中，15%已婚，85%是未婚，後者將主要用於戰鬥角色；50%的潛在部隊年齡在18-21歲之間，另外40%在22或23歲之間，10%在24-26歲之間。

哈雷迪拉比（宗教領袖）反對「哈雷迪」青年服兵役，多年來，塔爾法案（Tal Law）允許信仰哈雷迪的猶太人可以「豁免兵役」，但法案在2012年遭最高法院宣告違憲。以色列內閣在同一年12月通過了新提案，允許「哈雷迪」以社區服務來替代兵役，引起反對黨和社會反彈。

▲以色列持續進攻加薩，已有近4萬人死亡、近9萬人受傷。（圖／路透）

今年6月底，以色列最高法院裁定，在缺乏兵源的情況下，以色列政府必須開始對「哈雷迪」徵兵。在法庭辯論中，政府律師表示，「強迫極端正統派男性入伍，將撕裂以色列社會」，但法院以平等性原則駁回，國家「不應該選擇性執法，這嚴重違反法治精神和法律面前人人平等的原則」。

以色列國防軍指出，將在兩周內訪問入伍中心進行評估，他們最早可以在45天後入伍，一切將依法行事，面對無視多項命令的人，可能會面臨軍方逮捕並關到軍事監獄中。

以軍持續對加薩走廊展開攻擊，哈瑪斯控制的加薩衛生部18日表示，自去年開戰以來，已經有3萬8848名巴勒斯坦人死亡，近9萬人受傷。