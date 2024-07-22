時代雜誌新封面　「賀錦麗走向中央」拜登退場只剩背影

▲時代雜誌公布最新封面。（圖／翻攝自TIME，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

美國總統拜登拋出退選震撼彈，《時代雜誌》（TIME）7月21日公布新的封面，可見副總統賀錦麗（Kamala Harris）走進框內，拜登走出框外，只見拜登身體一側，不見他的臉。這是時代雜誌6月下旬所公布的拜登走出框外的延續。

時代雜誌（TIME）透過社群平台X官方帳號公開新的封面，拜登與賀錦麗兩人都穿著黑色西裝，除了雜誌名稱以及日期之外，沒有其他文字，並附上專文提及拜登退選一事。

內容指出，拜登花費將近半世紀的時間爬上美國政壇巔峰，這一路上有悲有喜，相比之下，他的退出快得殘酷，讓他成為半個多世紀以來，第一位放棄競選連任的現任總統。這對一名為了總統權力奮鬥大半輩子的人來說，要放棄實在不容易。

拜登在電視辯論失利，多次被媒體捕捉到口誤疏失，即便發生川普槍擊事件，外界對於拜登的質疑也沒有停歇，依據美聯社民調數據，70%選民認為拜登應該退出競選，其中包括65%民主黨人。拜登抨擊民主黨捐款人試圖逼迫他退選，為了自身成就得不到認可覺得惱火，對於老友盟友的不尊重生悶氣。

如今拜登決定退出競選，表態支持賀錦麗。依據他發布的聲明，「擔任諸位的總統，是我畢生最大榮幸，儘管有意爭取連任，但依我之見，退選並專注於履行剩餘總統任期是最符合（民主）黨與國家利益」。