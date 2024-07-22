突跳出「破千外送費」外送哥傻住！內行吐母湯真相　網喊虧慘

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

記者周亭瑋／綜合報導

一名外送員昨日送餐時突然接到一單，其外送費高達1146元，然而距離竟是從永和送到高雄，讓他瞬間傻住。對此，大票網友驚呼，「根本環島單」，還有內行直言，真的有客人鑽程式漏洞，藉此賺取補償金，「但建議不要，有人因此被告。」

網友昨在臉書社團「外送員的奇聞怪事」PO出截圖，直喊「這張說第二沒人敢說第一，早餐變晚餐的概念？」只見這項訂單外送費高達1146元，但竟是從永和豆漿店送往高雄市楠梓區，總計369.5公里，而路程更長達8小時40分鐘。

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畫面掀起熱烈討論，大票網友回應，「來回平均一公里才1.5塊錢」、「坐車還倒貼」、「1萬應該有人送」、「這張沒4000免談」、「喜提臭酸豆漿」、「計程車要7000元」、「環島之旅」、「別鬧了，我光從台中騎到雲林就快瘋了」。

▲外送距離從永和到高雄。（圖／翻攝自臉書／外送員的奇聞怪事）

另外，也有人好奇，為何能接到這麼遠的單子；對此，就有內行解釋，「先到甲地開APP關螢幕，再到乙地開APP有時就會出現。程式漏洞之一，然後賺取補償金，建議別用，有人太常用被告。我是去台南回台中，要點晚餐時看見XXX，不對阿...這在台南。」

無獨有偶，其他外送員也分享類似情況，從台中某夜市送到屏東，外送費為911元，不過距離長達223.8公里，車程約4小時66分鐘。