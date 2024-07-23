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凱米陸警「有機會擴全台」　登陸機率最高縣市曝

（圖／JMA）

▲凱米開始加速北上。（圖／JMA）

記者陳俊宏／台北報導

凱米颱風進逼！天氣風險公司提醒，全台各地在今天下半天都有機會陸續列入陸上警戒的範圍，最新預測路徑有再稍往南修正，目前以登陸宜蘭的機會最高。

天氣風險在臉書說，大家早安！北部、東半部的朋友們即使現在外面還沒下雨，但傍晚下班時間的天氣應該就會不一樣了，出門時請記得帶雨具，盡量搭乘大眾交通工具。

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（圖／氣象署）

▲▼最新颱風路徑及預報圖。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

天氣風險指出，凱米颱風已經開始加速北上，強度增強、暴風圈也持續擴大，暴風圈預計在24小時後，就會開始進入台灣本島陸地。

天氣風險表示，中央氣象署目前已發布海上颱風警報，預計在今天中午前後，也會針對東半部發布陸上颱風警報，全台各地在今天下半天都有機會陸續列入陸上警戒的範圍。

天氣風險提到，颱風最新的預測路徑有再稍往南修正，目前以登陸宜蘭的機會最高，但不論是否登陸，或甚至南修至花東，都是在目前的誤差範圍內，影響熱區的宜花、北部、中部、中南部山區，務必要做好防颱準備。

氣象署預報員張竣堯接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今天中午到傍晚可能發布陸警，首波警戒區以宜花東為主；而颱風最接近時，7級風暴風半徑預報有到250公里，有機會壟罩各縣市，不過得看實際路徑而定，因目前模式還沒那麼收斂，路徑微小的變化對風雨差別就很大，還得再觀察。

張竣堯說，颱風目前往北北西前進，持續增強中，預估周三清晨由北北西，逐漸轉西北接近台灣，周三、周四中心最接近，是風雨最強的時間，也不排除登陸台灣，之後颱風往馬祖前進，並登陸中國。

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