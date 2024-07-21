快訊／台東機車突失控！衝落水溝後竄火　女騎士全身25%二度燒傷

▲花東縱谷公路台東鹿野鄉和平路段火燒車，女騎士受困燒傷。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲、陳韻如／台東報導

花東縱谷公路台東鹿野鄉和平路段今(21日)下午1時許發生一起火燒機車意外！一名年約50歲婦人騎車行經事故路段時，機車不明原因失控，從公路護欄中間穿過後衝落路旁水溝，機車瞬間起火燃燒，婦人被夾困機車下。路過民眾見狀，緊急將婦人救出並報案求助，警消趕赴現場後，緊急撲滅火勢，並將婦人送醫。初步了解，婦人全身20%至25%二度灼傷，至於詳細車禍原因仍待調查釐清。