漢光40「不演了」這次很不一樣！　3張圖一次看懂10大變革＆亮點

▲漢光40號演習22日登場。（圖／國防部提供）



記者陶本和／台北報導

漢光40號演習22日至26日登場，本次採實兵、實地、實時、實裝方式執行。《ETtoday新聞雲》彙整本次演訓10大變革與看點，包括「無劇本，取消預演與表演性科目」、「取消紅軍」、「去中心化，驗證交戰規則」、「24小時夜間訓練」等。

在演練構想方面，將依共軍犯台可能行動，發展想定架構，國軍以三軍兵力現況，採實兵、實地、實時、實裝方式，規劃部份海空兵力實施對抗操演，置重點於軍種聯合作戰及夜戰等課目，遂行戰力保存、整體防空、聯合截擊及聯合國土防衛作戰等連續5天4夜操演。

▼漢光40號演習22日登場。（圖／國防部提供）



在時程規劃方面，7月22日凌晨，國防部將依慣例發布「電光操演」，緊急召回官兵回營，象徵年度軍事演訓拉開帷幕；隨後馬上執行戰力保存演訓，各型戰機會飛向花蓮、佳山基地、台中石子山基地等。

7月23日則繼續執行戰力保存，也開始進行反擊與反制作為，包括松山機場、關渡平原反空降操演，而觀音海灘執行反登陸與反空機降演練；在外島方面，金門則會實施實彈射擊。7月24日，換澎湖實施實彈射擊操演；台北港則執行反突襲、戰鬥機掃蕩等科目。

7月25日則有大量防空、反登陸操演，包括：台南機場周邊，實施無人機、直升機與戰機反制科目；台北關渡平原，實施日間反空降，航特部於淡水河口操演；花蓮北埔海灘，則執行反登陸作戰；台中甲南海灘，戰機執行反制科目；新竹下湖西，執行地空作戰與整補演練；桃園海湖海灘與台東知本海灘，執行反登陸與無人機偵搜任務。

▼漢光40號演習22日登場，5天4夜演習重點。（圖／記者陶本和製表，點圖放大）



▼漢光40號演習22日登場。（圖／國防部提供）



至於本次漢光40號，與過往有很大的不同，大致可歸納為10大變革與看點，包括：「取消紅軍假想敵」、「無劇本，取消預演、表演性科目」、「本島實兵不實彈，外島實兵實彈」、「下達戰前徵候」、「去中心化」、「強化夜間訓練」、「全兵力恐有拋錨事故」、「服儀不整不會懲處」、「驗證北部中樞防衛與南部反登陸」，以及「一年義務役參與演訓」等。

首先，「取消紅軍假想敵」部分，特戰部隊、海軍陸戰隊過去在漢光演習期間，多會扮演紅軍（假想敵），今年則取消紅軍；主要目的在於，讓特戰跟海軍陸戰隊回歸戰訓本務，回到自己的防衛角色，熟悉戰場環境。

第二「無劇本」，過去漢光演習期間，各部隊就是按表操課，總被外界認為是「年度大秀」；本次漢光雖採「無劇本」，但實際上還是有劇本，但各部隊無法先得知「狀況」，而是透過誘導方式，讓各部隊可以進行操演動作，抵達戰術位置。

第三「本島實兵不實彈，外島實兵實彈」，本次操演著重在各級部隊熟悉自身守備區域、作戰計畫，以及強化臨場反應，除了部隊能夠有效抵達戰術位置、戰場經營，後勤補給是否能跟上，也是驗證重點；

第四，下達戰前徵候，雖然漢光演習是22日才展開，但其實在20日就已經下達敵軍灰色地帶襲擾、集結等徵候，包括由演轉戰等戰時情境。

第五「去中心化、驗證交戰規則」，今年漢光驗證新版ROE，並發給各級官兵ROE小卡，目的是要讓官兵清楚知道武器使用時機，以及不可以使用武器的對象；另外，去中心化指管部分，主要是模擬指揮鏈在戰爭時如果發生通訊中斷，各單位無法通聯時，作戰單位遂行獨立作戰，要確立交戰規則、授權與責任區。

第六「強化夜間訓練」，過去因為夜間訓練涉及安全問題，但敵軍犯台不會分晝夜，因此本次以安全為前提下進行規劃，採取「實時」作為，演訓是24小時不間斷；換言之，演訓期間，人民在半夜會聽到戰機起降、戰車穿梭在都會區，軍方也已經做好擾民的準備，先進行社會溝通，希望國人諒解。

▼漢光40號演習10大變革。（圖／記者陶本和製表，點圖放大）



第七「全兵力操演」，本次各營區只會留最少留守兵力，其餘官兵、車輛等都要傾巢而出；因此，國人的「見軍率」會大幅提升；但換言之，這也考驗軍方「妥善率」問題，所以在演訓期間，路邊可能會出拋錨車輛、撞到民宅與民車等事故，軍方也已經做好遭受指責與檢討的準備。

第八「服儀不整不會懲處」，由於是採「實時」、「實地」，24小時日夜演訓，可以預期官兵在營區外長時間操演，加上天氣炎熱，官兵勢必極為疲憊；因此，官兵如果出現在路邊休息、服儀不整等狀況，軍方認為這是演訓的一部分，屬正常狀態，因此如果有民眾拍攝後公布在網路，軍方都「不會」進行懲處。

第九「驗證北部中樞防衛，南部反制中共登陸」，由於日前淡水河口被陸籍男子駕駛快艇突入；因此，本次漢光著重實施淡水河反突擊作戰演練。同時，也實施關渡平原、台北港反空機降演練，主要是針對「中樞防衛」作戰進行整體驗證。

另外，南部防衛部分，則著重台南跟高雄，包括台南安平港、台南喜樹海灘、台南機場、台南歸仁杭特基地，驗證反制中共登陸作戰；而左營軍港以西海域，則執行年度專案訓練，也會演練「布雷操演」。

最後，「一年期義務役參與操演」部分，由於2024年恢復一年期義務役，截至7月止，已經完成14個梯次的一年期義務役新兵接訓；因此，本次漢光演習，這些役男都會分發到主戰、守備部隊，隨著所屬單位參與演習。

▼漢光40號演習10大變革。（圖／記者陶本和製表，點圖放大）



▼漢光40號演習22日登場。（圖／國防部提供）

