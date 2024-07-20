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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

吳崢遭圍剿「暫時處分」神預言　王定宇點名2藍委也預測準確

▲民進黨立委王定宇。（圖／記者宋良義攝）

▲民進黨立委王定宇。（圖／記者宋良義攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

藍白接連質疑民進黨發言人吳崢「神預言」憲法法庭公告「國會改革相關法案」暫時處分的時間點，對此，綠委王定宇今（20日）指出，藍委翁曉玲也曾預測兩週內會裁定暫時處分，另外，藍委吳宗憲則預測部分修正條文違憲，王定宇狠酸，這難道也是事前獲得憲法法庭的通風報信嗎？

吳崢昨（19日）在廣播節目《撞新聞》透露，「自己在想maybe（或許）今天下班前，憲法法庭有可能會有一個結果出來」，緊接著又澄清，是他一些法學界朋友在講而已。

然而，憲法法庭果真於昨日下午公告，針對「國會改革相關法案」之多數條文裁定為暫時處分狀態。公告時間點被吳崢命中，藍白因此質疑吳崢「神預言」憲法法庭的審理進度，並直言，「民進黨恐怕有介入司法」。

針對此事發展，王定宇表示，就憲法法庭的可能判決和發展，至少有三位預測準確的人，分別是預測部分違憲的藍委吳宗憲、預測部分違憲和兩週內會裁定暫時處分的藍委翁曉玲。

至於，第三位預測者，王定宇點出，則是用「maybe」等不確定語詞預測暫時處分可能出爐時間的綠營發言人吳崢。

王定宇進一步說明，但他只恭喜吳崢，也對吳崢喊加油，因為前二位預測者，是為惡的始作俑者，吳崢只是一個沒有公權力的評論者。

最後，王定宇強調，要扯政治力介入大法官的，除了是沒有正當理由、輸不起外，要不就是習慣性被騙，難道吳宗憲、翁曉玲也是事前獲得通風報信嗎？

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