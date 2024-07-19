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社會 社會焦點 保障人權

前男友3度跟蹤下班　她拿掃帚反擊遭掌摑「也被判有罪」

記者黃翊婷／綜合報導

台中女子小庭（化名）不滿前男友阿哲（化名）經常跟蹤、騷擾，去年5月間雙方發生爭執，她手持掃帚抵抗，對方則徒手回擊，結果雙雙掛彩。台中地院法官審理之後認為兩人是互毆，於是依跟蹤騷擾罪、傷害罪判處阿哲拘役90日，另依傷害罪判處小庭拘役50日，皆可易科罰金。

夫妻,情侶,男女,朋友,吵架,打架,家暴（圖／CFP）

▲小庭與阿哲發生肢體衝突，雙雙掛彩，結果均被法官判刑。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿哲在去年5月間3度騎車尾隨小庭下班，過了幾天兩人在某工地發生爭執，小庭手持掃帚反擊，阿哲則徒手揮擊，導致小庭上唇瘀挫傷，阿哲左肩挫傷、左手肘及右手腕挫傷。

阿哲承認，自己是未經同意騎車跟著小庭，期間他曾提議雙方好好談一談，但被拒絕；而在兩人的對話紀錄中，小庭已經多次明確拒絕阿哲的邀約。台中地院法官認為，阿哲連續多日騎車尾隨小庭，確實屬於跟蹤騷擾行為。

至於肢體衝突的部分，阿哲聲稱自己是正當防衛，因為當時小庭拿掃帚要打他，他用手阻擋，才會不小心打到對方；小庭則控訴遭到阿哲打頭、打巴掌，拿掃帚是為了抵擋，沒有主動攻擊。

但法官認為兩人的行為屬於互毆，縱使是一方先出手，另一方還擊，客觀上若非單純對於現在不法之侵害為必要排除之反擊行為，即存在傷害之犯意，自然無法主張防衛權。此外，法官指出，阿哲的傷勢明顯比較嚴重，如果小庭只是把掃帚當成防禦工具，應當不至於造成阿哲肢體多處受傷，因而認定當時小庭主觀上具有傷害之故意。

最終，法官依跟蹤騷擾罪、傷害罪，分別判處阿哲拘役55日、40日，合併應執行拘役90日，得易科罰金9萬元，再另依傷害罪判處小庭拘役50日，得易科罰金5萬元，全案仍可上訴。

● 《東森新媒體ETtoday》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線。

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