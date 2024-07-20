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「凱米」直奔台灣門前！風雨最強時刻出爐　不排除陸警

▲▼凱米颱風下午2時最新位置及預測路徑。（圖／氣象署提供）

▲凱米颱風下午2時最新位置及預測路徑。（圖／氣象署提供）

記者李姿慧／台北報導

「凱米」輕颱今(20日)下午生成，朝台灣附近前進，下周二至下周五防局部大雨或豪雨，氣象署預計下周二上午發布海警，颱風下周三、四最靠近台灣，風雨最大，下周太平洋高壓強弱成關鍵，一旦高壓轉強，凱米路徑恐往台灣靠近，暴風圈可能有侵台機會，氣象署尚未排除陸警可能性。

中央氣象署預報員林定宜表示，菲律賓東方海面第5號熱帶低壓今下午發展輕颱，為今年第3號颱風「凱米」，中心位於鵝鑾鼻東南方1020公里，往北北西移動，將逐漸通過巴士海峽到琉球海面。

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林定宜指出，凱米颱風下周三、下周四逐漸偏西北方向行進，這2天是最接近台灣時間點，路徑有不確定性；另一個熱帶低壓位南海附近，這兩天有機會成颱，朝西北方向往海南島經中國大陸廣西移動，對台灣沒有影響。

▲▼凱米颱風下午2時最新位置及預測路徑。（圖／氣象署提供）

▲凱米颱風預測路徑。（圖／氣象署提供）

未來天氣變化方面，林定宜表示，今明兩天台灣處太平洋高壓勢力涵蓋範圍，依然高溫炎熱，明天大台北、中南部近山區平地有局部37度以上高溫，其他地方中午前也高溫炎熱，中南部、北部山區午後降雨機會高，尤其嘉南、中南部山區午過有局部大雨。

下周一受低壓帶影響，漸轉東風，林定宜表示，下周一基隆北海岸、東半部、恆春半島容易降雨，西半部、中南部、北部山區午後降雨機會高；下周二颱風外圍環流開始影響台灣，水氣明顯增多，北部、東北部、東半部有不定時短暫陣雨，其他地區有午後雷陣雨。

林定宜提醒，下周三到下周五是颱風影響最大時段，其中下周三、周四颱風最接近，台灣西半部、東北部有陣雨或雷雨，其他地方有局部短暫陣雨。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲未來一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

林定宜進一步說明，凱米颱風下周三、四最接近台，但接近程度還是要看該兩天颱風往西北偏轉東部海面的角度而定，強度至少是中颱以上，帶來風雨要加以留意；外圍環流水氣下周二就會影響台灣，就要防局部大雨或豪雨，下周二上半天發布海警機率高，下周三、下周四颱風最接近，風雨會更大。

由於天氣風險公司指出，依照目前氣象署的預測路徑，下周二、下周三將開始陸續發布海上、陸上颱風警報，且不排除路徑有更為西偏、直接侵襲台灣的機會。

林定宜則指出，這僅是其中之一可能，未來路徑還有不確定性存在，要看太平洋高壓強度決定，若高壓較強，路徑就會靠近台灣，若高壓偏弱，路徑就會離開台灣一點，要看凱米颱風偏轉角度而定，但目前也不能完全排除發布陸上警報可能性。

另下周五凱米颱風北上，將引進西南風，下周五、下周六中南部下雨機會偏高。

▲▼凱米颱風下午2時最新位置及預測路徑。（圖／氣象署提供）

▲凱米颱風暴風侵襲機率。（圖／氣象署提供）

氣象署也預測，凱米颱風7級暴風圈侵襲機率，基隆市有52%、台北市和宜蘭縣47%、新北市45%、桃園市則有42%。

溫度方面，林定宜說明，明天各地高溫炎熱，大台北、中南部近山區平地都有36度以上高溫，高屏、台東溫度仍高；下周一低壓帶影響，溫度稍略降，下周二之後到下周五颱風外圍環流影響加上水氣多，溫度會下降，要留意下周二颱風位台灣右邊，環流過山沉降作用造成增溫效應，桃竹苗可能有焚風，溫度會比較高。

▼一周高溫趨勢。（圖／氣象署提供）

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

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