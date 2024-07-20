南韓總統點名「前北韓外交官」擔任副部長　恐加速平壤菁英脫北

▲前北韓駐英公使太永浩，日前獲南韓總統尹錫悅任命為民主和平統一諮詢會議事務處長。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統尹錫悅近來進行內閣改組，其中隸屬於總統辦公室的民主和平統一諮詢會議事務處長，由脫北者出身的前國會議員太永浩破格出任，成為首位擔任南韓政府高官的脫北者，有望刺激北韓菁英向南韓投誠。太永浩對此表示，北韓（朝鮮）居民其實也是大韓民國國民的一員，此次人事任命極具意義。

根據《韓聯社》、《美國之音》，尹錫悅本月18日正式任命前北韓駐英公使太永浩，擔任隸屬總統辦公室的民主和平統一諮詢會議事務處長，職位層級相當於中央政府部門的副部長，成為第一位擔任南韓中央政府副部長層級高官的脫北者，此次人事任命有望刺激北韓國內菁英脫北的決心，美國境內的脫北者也表示深感榮幸。

太永浩透過臉書帳號發文，「正如總統尹錫悅所言，『真正的自由是統一』，為了儘早迎來統一的到來，必須協助脫北者能夠早日在大韓民國穩定生活。民主和平統一諮詢會議將竭盡所能完成任務。」

太永浩表示，「南北韓分裂以來，大韓民國政府首次聘用北韓公務人員出身的人士，擔任副部長層級的高官。對此，我將謹記在心，且不負總統和人民所託，為自由、和平、統一的韓半島（朝鮮半島）奠下基石、完成交付使命。」

民主和平統一諮詢會議是南韓總統尹錫悅直接管轄的機構，擔任事務處長的太永浩未來將能夠指揮、監督該單位的公務員，發揮對於脫北者政策的影響力。

出身自平壤菁英階層、獲得美國哥倫比亞大學「全球領袖」碩士學位的李賢勝（音譯）表示，他非常樂見脫北者能夠擔任南韓政府高官，因為能夠成為刺激北韓菁英脫北的力量，「（北韓菁英階層）當然會羨慕啊！尤其從近來北韓駐古巴參事李日規脫北的報導來看。像太永浩這樣的案例，必定會在北韓菁英社會產生正面影響。」

根據韓媒《東亞日報》，太永浩1962年誕生於平壤，27歲進入北韓外交部門，原本是北韓駐英國大使館公使，2016年決定脫北、選擇向南韓投誠，之後加入南韓保守派政黨國民力量（現執政黨），並代表黨參選第21屆國會議員選舉，當選首爾市江南甲選區（保守派票倉）的國會議員。

今年第22屆國會議員改選，太永浩決心投入艱困選區、首爾市九老乙選區，最終因此敗選。

報導分析，隨著北韓駐古巴參事李日規去年11月攜家帶眷，從古巴搭機飛往南韓投誠，如今隨著太永浩被尹錫悅任命為總統直屬單位的高層，預估更將能喚起平壤菁英階層選擇脫北的決心。

南韓政府消息人士指出，從去年至今年為止，已經有20多名北韓菁英階層人士逃往南韓，尤其從事國際貿易的北韓脫北者，在比例上更是超越外交官。