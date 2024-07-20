病患家屬持刀闖診間狂捅　驚傳「殺錯人」！代診醫生遭全身放血亡

▲行兇現場。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

浙江溫州一醫院19日發生一起患者殺死醫生的血案，兇手在行刺後不久在醫院跳樓。知情網友透露，兇手目標是另外一名醫生，但當時死亡的李姓醫生代班，結果慘死兇手刀下。新浪微博上，多名IP屬地為溫州的網友表示，李姓醫生口碑很好，醫術和醫德雙馨。

有網友貼出現場影片，當時多人在診間內爭吵，其後一名醫生滿身鮮血躺在擔架床上，多名醫務人員正為他搶救。

據多名現場目擊者爆料，李姓醫生當天上午出門診，事發時雖然已經是下午，但他仍然在加班看病人。

7月20日凌晨，溫州醫科大學附屬第一醫院官方微信公眾號發布悼文《沉痛悼念李晟醫生》，「2024年7月19日中午13時許，我院心血管內科李晟醫生在門診診療中，突然遭到一男子持刀傷害，致多處嚴重損傷。事發後，我院第一時間組織多方專家聯合救治，李晟醫生終因傷勢過重，經搶救無效，於2024年7月19日21時許不幸去世。李晟醫生是我院一名勤勉敬業、甘於奉獻的醫務工作者，我院全體職工對李晟醫生去世表示沉痛哀悼。目前，相關善後工作正在有序開展。」

還有知情者透露，一名醫院的患者當天早晨在家中因病自殺死亡，家屬持兇器到醫院報復。他的目標其實是一名周姓醫生，但當時在醫務室的是代班的另一名醫生。該名家屬傷害了代班的醫生，醫院保安人員趕到時，他跳了樓，但沒有死亡。

公開資料顯示，李姓醫生臨床擅長心血管疾病的診治，如冠心病、房間隔缺損、心律失常、心肌梗死、心絞痛、先天性心臟病、心肌炎、心肌缺血、心力衰竭等。

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