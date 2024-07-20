校園孩童守護神　熊千綺接任嘉義大業國中校友會理事長

▲嘉義市大業國中(現大業實中)校友會第二任理事長熊千綺(前排右5)交接授證，市長黃敏惠(前排右4)特地出席致意 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市大業國中(現大業實中)校友會第二任理事長交接授證，19日於兆品酒店餐廳盛大舉辦，現職全一水電工程負責人熊千綺自首任理事長董校君手中接任大業校友會第二屆理事長，市長黃敏惠及教育處長郭添財、校友市議員陳家平等多位地方人士到場觀禮。

▲ 嘉義市大業國中(現大業實中)校友會第二任理事長交接授證理監事合影 。（圖／記者翁伊森攝）

嘉義市大業國中校友會民國63年畢業為首屆校友，至今約有四萬名畢業校友，新任校友會理事長熊千綺除任水電工程公司負責人，更是救國團嘉義社會工商青年社會服務隊現任會長，長年與夫婿林怡華投身公益，運用自身豐沛的地方人脈及社會資源投入學童教育，偏鄉以及弱勢關懷，更是嘉義市多所學校顧問，也在民族及崇文國小擔任守護學童交通安全的導護媽媽，指揮交通，可說是對於地方公益及教育相當支持及付出，也被美稱為地方孩童守護神。

▲ 熊千綺同時也是救國團嘉義社會工商青年社會服務隊現任會長，長期投入公益照顧學童及青年學子，弱勢民眾 。（圖／記者翁伊森翻攝）

新任理事長熊千綺表示，很榮幸能夠獲得學長姐及校友先進們的信任與支持承擔該校校友會理事長的重責，未來將盡力使校友會順利運作，並陸續規劃校友會活動，加強校友彼此的聯繫，凝聚校友力量，讓眾多的畢業校友們能成為學校強而有力的後盾。