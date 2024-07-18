開國道內線時速僅96公里　「龜速」挨罰3000！苦主好意外

▲陳姓男子開車行經國道3號內線道，車速未依規定達時速110公里遭罰。（圖／民眾提供）

記者高堂堯／南投報導

陳姓男子月前開車行經國道3號，一度行駛於內線道，未料近日竟收到交通罰單，理由是當時車速僅96公里、未達內側車道速限110公里，痛失3000元；陳男直呼，從來不知道內線車道未開到最高速限也屬違規，下次也會多加留意，以免荷包再失血。

依據陳男的罰單顯示，他在6月下旬某天開車經國道3號返回南投，於北向284.1公里處的嘉義梅山交流道至竹崎交流道間路段，遭拍攝舉發；近日接到罰單後，還以為是不小心超速，沒想到竟是因為「龜速」挨罰。

而罰單上的「違規事實」欄也載明，「行駛高速公路未依規定行駛車道者─小型車未以規定之最高速度行駛內側車道，限速110公里，行速96公里」；依據《道路交通管理處罰條例》第33條第1項第3款01「行車速度超過規定之最高速限或低於規定之最低速限」條文，可處3000元至6000元罰鍰。

▲去年曾有民眾於國道6號內側車道車速84公里挨罰，憤而提起行政訴訟欲銷單，但仍遭駁回。（圖／示意圖，民眾提供）

回顧去年5月間，也有民眾行經國道6號內線車道時車速84公里、同樣遭罰3000元，即使提起行政訴訟仍遭駁回，無法撤銷罰單；陳男表示，雖然知道國道不能低於最低速限行駛，否則會違規受罰，但沒料到開在內側車道必須開到最高速限才合乎規定，也在社群提醒親友注意相關行車規定，免得多進貢國庫一筆冤枉錢。