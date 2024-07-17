重機族「9／8開車上國道」爭路權　高公局：今年重啟檢核

▲為爭取大型重機上國道，重機、路權團體、網紅等發起9月8日開車上國道服務區。（資料圖／翻攝通勤者之歌臉書）

記者李姿慧／台北報導

為爭取大型重機上國道，重機、路權團體及網紅發起9月8日「全國遍地開花」，號召開車上國道服務區表達訴求，要求開放橫向國道試辦大型重機行駛和檢核。高公局表示，國道服務區周末停車需求高，呼籲將車位讓給有需要者，今年將再度辦理大型重機駕駛行為檢核。

中華民國大型重型機車經營同業全國促進會、各路權團體，以及網紅通勤者之歌、火花羅等，號召舉辦「98走吧，上國道」活動，規劃9月8日上午10時號召開小客車自行前往全台國道服務區集結，另未在國道上的石碇休息區可騎乘大型重機前往，與地方有聯外通道的東山休息區可騎乘白牌機車進入。

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高公局則回應指出，周末假期服務區車位需求甚高，但車位供給有限，呼籲用路人有需要再前往停車休憩，並建議用路人於休憩後，將服務區車位讓給其他有需要的用路人使用，共同創造利己利人的停車環境。

高公局並表示，因大型重機上國道屬全國性公共政策議題，故民調係以居住於台灣本島、年滿18歲以上的民眾為對象，並依居住縣市採分層抽樣方式進行調查。另依高公局102年至112年辦理的10次民意調查結果顯示，不贊成開放比例約為6成，超過半數，顯示現階段民意仍多不贊成大型重機行駛高速公路。

高公局強調，今(113)年高公局除民意調查外，亦將辦理大型重機駕駛行為檢核作業，持續關注該議題及民眾看法。