嘉義縣警局局長交接　李權哲接新任局長

▲嘉義縣警察局卸、新任局長交接典禮，新任局長李權哲(圖右)接任屆退林宏儒 。（圖／嘉義縣警局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣警察局前局長林宏儒從警逾40年屆齡退休，今19日舉行卸、新任局長交接典禮，新任局長李權哲正式佈達交接，由縣長翁章梁主持典禮，內政部警政署副署長李政曉監交，各界民意代表、社會賢達出席，場面簡單隆重。

李權哲局長中央警察大學正科52期，歷任台北市政府警察局中隊長、科員、股長、組長、專員、副分局長、督察、保安科科長、內湖、松山及大安分局分局長、保安警察第一總隊主任秘書及警政署保安組長等職務，歷練相當完整，表現十分優異。

另外，新任副局長葉志誠中央警察大學正科53期及警政研究所畢業，歷任督察員、督察股長、少年隊副隊長、副分局長、分局長、督察長、督察、保安大隊長等職務，學、經歷豐富，翁章梁歡迎2位加入嘉義縣的大家庭。

翁章梁強調，「竊盜案件預防與偵破」及「轄區治安不容挑戰」一直是施政治安的2大主軸，新任李局長一直從基層打拼、磨練，對於他的加入感到高興，嘉警不容挑釁，任何重大案件都會全力、全速偵破，也感謝鄉親信任，治安在雜誌民調拿到非六都第一的佳績，盼李局長帶領團隊延續下去。