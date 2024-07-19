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北市警局舉辦5分局長交接布達典禮　市長蔣萬安力讚交通大隊長

記者邱中岳／台北報導

北市警局辦理5名新、卸任分局長聯合佈達交接典禮，在19日上午於北市警局禮堂舉行，由市長蔣萬安主持，局長李西河擔任監交人，市長蔣萬安除了期許新到任分局長積極執行暑期青春專案，更大力讚許北市警局交通大隊大隊長陳勇華，在2024年1至4月份，行人死亡人數減少12人，為全國最高。

北市警局在19日上午9時許，於警局禮堂辦理卸、新任分局長聯合佈達交接典禮，北市長蔣萬安也出席主持典禮，其中中山分局分局長由原任南港分局分局長張耀仁接任、南港分局分局長由原任文山第一分局分局長周哲民接任、文山第一分局分局長由原任新北市政府警察局三峽分局分局長許城銘接任。

▲▼北市長蔣萬安(右)在主持北市警職佈達交接典禮，大力讚許北市交通大隊長陳勇華。(圖／記者邱中岳翻攝）

▲北市長蔣萬安(右)在主持北市警職佈達交接典禮，大力讚許北市交通大隊長陳勇華。(圖／記者邱中岳翻攝）

信義分局分局長由原任中正第二分局分局長李憲蒼接任、中正第二分局分局長由原任該局秘書室主任劉全原接任。另原任該局副局長廖材楨調任內政部警政署保安警察第六總隊總隊長、原任桃園市政府警察局副局長張淑芳調任該局副局長、原任該局警政監陳昭甫調任內政部警政署航空警察局主任秘書。

原任中山分局分局長陳金城陞任內政部警政署專門委員、原任信義分局分局長陳炯志陞任該局警政監、原任該局犯罪預防科科長汪大宇調任金門縣警察局副局長，並均於19日到任新職。

▲▼北市警局在19日舉辦5位分局長異動調任交接布達典禮。(圖／記者邱中岳翻攝）

▲北市警局在19日舉辦5位分局長異動調任交接布達典禮。(圖／記者邱中岳翻攝）

▲▼北市警局在19日舉辦5位分局長異動調任交接布達典禮。(圖／記者邱中岳翻攝）

市長蔣萬安也對新任官榮膺新職表達恭喜之意，特別強調本市重點工作項目及核心價值，期勉警察同仁能持續「積極執行青春專案，確保青少年暑期安全」、「致力維護交通順暢，實踐交通安全年之願景」、「提升情資分析能力，全面強化治安維護」及「貫徹靖紀工作，整治警紀絕不護短」等。

市長蔣萬安在致詞時，也大力讚許北市警局交通大隊長陳勇華，參據交通部7月份道安記者會公布之數據，本市1至4月份與去年同期相比，在行人死亡人數部分減少12人為全國減少最多；另外，完善行人交通安全措施中，行人專用時相及早開時相，截至6月25日，本市已完成1343處，較上月增加52處等，均為全國之冠。

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