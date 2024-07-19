中藥1帖現金價23萬！屏東婦想治骨科痠痛急領錢　警即時現身阻詐

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣新園鄉林姓婦人到醫院治療骨科後，遇一對夫婦推銷中藥可治療長年骨頭痠痛，每帖現金價23萬元，她現金不足，對方還載返家拿存摺、印章到郵局提領，佯稱女兒搭車用，行員發覺有異聯絡東港警分局員警到場，即時勸阻成功，籲民眾注意。

▲東港警分局新園分駐所警員李智敏阻止林婦被騙 。（圖／記者陳崑福翻攝）

東港警分局新園分駐所警員李智敏，於日前接獲新園郵局行員報案，74歲林姓婦人欲臨櫃提領新臺幣23萬元，行員關懷提問對方，對方回稱，「要幫女兒買車」，行員查覺有異，聯絡警方到場。



警方表示，林婦因前往醫院骨科就醫後，遭一對夫妻推銷中藥可治療長年骨頭痠痛，讓她信以為真，每帖藥材費23萬元，惟身上現金不足，對方還開車載她返家拿取存摺後到新園郵局提領現金。

警方到場了解關懷，得知提款用途實為購買中藥，經員警與行員等人勸阻下，提醒她此為詐騙慣用手法，她才恍然大悟，取消購藥念頭，並對警方協助阻詐之舉，表示感激及謝意。



東港警分局表示，近來詐騙手法多為假投資、假購物、假檢警、假親友及假交友詐騙等類型，為防止民眾遭詐騙，警方積極與轄內金融機構建立聯防機制，共組「阻詐通報網」，加強宣導反詐最新資訊，並請金融機構行員如遇民眾疑似遭詐騙情形，立即通報警方派員到場處理，以維護民眾財產安全，呼籲民眾求診就醫應循正當管道，勿信來路不明之藥物及偏方，如接聽到疑似詐騙電話，務必要冷靜進行1聽、2掛、3查證，並撥打警政署165防詐騙專線或110報案，以免受騙上當。