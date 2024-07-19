不懂拒絕、享受曖昧！4星座「曖昧長跑常客」讓你猜不透

▲你是享受曖昧的人還是討厭曖昧的人？（示意圖／CFP）



生活中心／綜合報導

「曖昧讓人受盡委屈」曖昧期總是讓人心跳加速，卻又無法確定對方的心意，常常emo到不行，《科技紫微網》整理出不懂拒絕、享受曖昧，被列為「曖昧長跑常客」的4大星座，快看看讓你猜不透的對象有沒有上榜！

射手座

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對於射手座來說，「搞曖昧」是種習慣，不論是單身還是有伴侶，射手座都會有一些曖昧的對象，他們喜歡說不清、道不明的情感關係，那種欲言又止的情感，總是讓他們非常興奮，他們通常會有不少備胎，享受被喜歡的感覺，代表著他們魅力四射，這讓他們有滿滿的優越感。

雙魚座

天生浪漫的雙魚座，一生都在追求如夢似幻的浪漫愛情，而「曖昧」這種不明朗、充滿朦朧之美的情感關係，最容易讓他們沉浸其中，特別是在單身狀態時，對於他們喜歡的人，他們不敢直說，對於他們不喜歡的人，他們也不想拒絕，偏偏他們無辜動人的模樣充滿魅力，因此一不小心就會成為中央空調。

天秤座

天秤座擅長社交，通常桃花也很旺，他們喜歡的對象很多，有時候會傻傻分不清楚，誰才是真愛，在外人看來，他們喜歡搞曖昧，但其實他們只是在茫茫人海中尋覓良緣，不想錯過任何一個可能的機會，因此抱著騎驢找馬的心態，一直邊走邊看，他們不急於確定一段關係，只想在曖昧不明中把網撒得更大一些。

巨蟹座



巨蟹座給人的感覺就像陽光一樣溫暖、親和力十足，可以說是人見人愛類型，不過他們很害怕受傷，當他們面對喜歡的對象時，常常因為害怕被拒絕，不敢表白自己的心意，他們的愛情策略，就是默默關心對方、默默付出，並在曖昧不明的關係中，不斷試探對方的心意，讓自己陷入一段又一段糾纏不清的曖昧中。