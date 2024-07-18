　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

中共「三中全會」今閉幕　張五岳：推出「經濟強心針」機率不高

▲▼中國大陸兩會,政協,人大。（圖／路透社）

▲中共「三中全會」將於18日閉幕。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／台北報導

中共「三中全會」將於18日閉幕，各界關注會否公布新的經濟政策，來因應目前大陸所面臨的經濟挑戰。對此，淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳認為，外界所期待的「經濟強心針」機率可能不高，因為這次會議重視的是「全面性的深化改革」。

張五岳在國策研究院的座談會上提到，此次三中全會的四項議題當中，其實關鍵只有兩項，一個是路線，一個就是人事。

張五岳指出，路線部分，歷次三中全會都是談到關於經濟體制改革，今年這次三中全會，相信特色跟以往有一些是延續的，也有一些是非常大的不同的，比如說，外界關注這次三中全會對當前大陸經濟能不能起強心針的作用、能不能讓外資包括民企及老百姓快速恢復信心，「從這個角度來看的話，可能機率並不高」。

▼淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲▼國策座談會,淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳。（圖／記者蔡紹堅攝）

張五岳解釋，因為這次的三中全會重視的是全面性的深化改革、推進中國式的現代化，這等於是中共第一次把改革開放在國家安全的架構下進行，而且要為2035年的中國式現代化來做一些推進，「換言之，更多的是重視中長期有沒有效果，但顯然不是一個短期的問題」。

張五岳說，這次三中全會開幕的時間比較晚，歷次三中全會在經過政治局決定開會之後，到真正三中全會召開的時間，最多的是一個月，但這次是4月份就決定7月份開，花了三個月的準備時間，非常長，「延後召開三中全會召開，以及長時間的準備，可看出對這個問題的重視，以及這個問題難度挑戰大概也是不小的。」

對於三中全會的結果，張五岳認為，應該不會有太大的意外，從「兩會」結束之後，習近平在山東的考察講話，以及《人民日報》跟《新華社》連續發表所謂「重要的評論文章」，以及在開會前《新華社》用「七評」來看，有六個部分值得注意，第一個堅持黨的領導、第二個堅持以人民為中心、第三個堅持守正創新、第四個堅持制度設計、第五個堅持全面依法治過、第六個堅持系統觀念。

▲▼大陸全國人大會議開幕，李強進行政府工作報告。兩會,人大,政協。（圖／路透社）

張五岳解釋，簡而言之一句話，「改革開放以來第一次在以安全建設為中心的前提下，怎麼全面性的推動改革開放，來推動中國式現代化。」

張五岳進一步指出，在「二十大」之後，中共認為國際格局不再像以前是和平發展的，中國面臨到內外重大變局，因此一定要確保以國家安全建設為中心，「因此這次三中全會最大不一樣，就是以國家安全建設為中心的前提下，怎麼樣全面推動經濟上的改革開放，來實現2035年中國式的現代化。」

張五岳還說，人事問題方面，三中全會目前為止，雖然已經有五個中央委員看起來違紀了，但是很多中央委員都還沒有處理，因此應該會趨於明朗化；再來，三中全會召開前後，中共中央不管是各部委也好、省市委書記一把手也好，都有一些人事再更替，所以人事也非常重要。

▲▼國策院研討會,陸委會主委邱垂正。（圖／記者蔡紹堅攝）

ET快訊
睡前開冷氣按「3按鍵」　台電：省電6％
快訊／一路尾隨「打女大生屁股」　30歲騎士到案了
台南工廠炸出蕈狀雲！　6區注意空汙
恐怖瞬間曝！台南壓克力工廠屋頂被炸飛　烈焰竄噴
快訊／台積電財報出爐！　大幅超出市場預期
幼兒園狼師是「高材生」　拿20萬獎學金！領獎照曝光
才接蘿拉職位！　耶嫩突發「不自殺聲明」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

24歲網紅吃播主猝死！驗屍報告「死狀悽慘」：腹部變形胃塞滿食物

接班不到半年遭股東質疑？宗馥莉傳辭任娃哈哈副董事長

差點滅門！一家5口吃完晚餐全送急診　醫一看嚇：不是食物中毒

東京奧運2金得主！　中國「蝶后」張雨霏1年被查43次興奮劑

中共「三中全會」今閉幕　張五岳：推出「經濟強心針」機率不高

新華社特稿「改革家習近平」整篇消失！　官網、百度都找不到

海底撈免費服務縮水？小料台撤下牛肉粒　公司：可於平板上點

陸團隊發現新型「高溫超導體」登《自然》期刊　超導體積分數達86%

25歲IT男離職「擺攤賣燒烤」！1個月後看收入大崩潰：打算回本行

全球首例！　邯鄲發現比「熊貓血」更罕見的「B亞型血型」

#李珠珢 美到像AI！韓19歲新啦啦隊女神 三振舞爆紅

川普：台灣做了什麼 應付美國保護費 ｜20240717 ET午間新聞

「台灣為我們做了什麼」　川普：應該付美國保護費

總公司來真的！可不可女店員搞垮整間店　工程人員今到場拆招牌

飲料吐口水徒手攪！分店被搞倒　疑可不可女店員道歉：好玩錄影

陳金鋒不滿連續頭部近身球！　悍將、兄弟球員衝場內板凳清空

韓職19歲李珠珢「美到像AI」　三振舞爆紅！將登大巨蛋應援

姊弟國3車禍亡！她英勇救3人　將「冥婚」替男友照顧媽媽

來真的！加料女搞垮新竹分店　可不可總公司火速派人拆招牌

【晚ㄤ～】睡前要有個儀式感得狗勾????

24歲網紅吃播主猝死！驗屍報告「死狀悽慘」：腹部變形胃塞滿食物

接班不到半年遭股東質疑？宗馥莉傳辭任娃哈哈副董事長

差點滅門！一家5口吃完晚餐全送急診　醫一看嚇：不是食物中毒

東京奧運2金得主！　中國「蝶后」張雨霏1年被查43次興奮劑

中共「三中全會」今閉幕　張五岳：推出「經濟強心針」機率不高

新華社特稿「改革家習近平」整篇消失！　官網、百度都找不到

海底撈免費服務縮水？小料台撤下牛肉粒　公司：可於平板上點

陸團隊發現新型「高溫超導體」登《自然》期刊　超導體積分數達86%

25歲IT男離職「擺攤賣燒烤」！1個月後看收入大崩潰：打算回本行

全球首例！　邯鄲發現比「熊貓血」更罕見的「B亞型血型」

24歲網紅吃播主猝死！驗屍報告「死狀悽慘」：腹部變形胃塞滿食物

擴大國際攬才　國發會要吸納work from home「數位牧民」來台

台積電釋超強財測「Q3毛利率上看55.5％」　重申全年強勁成長

王世堅點名她選北市長！　吳思瑤：太超前部署了

「王昱文」偽造社家署感謝狀行騙　衛福部已報警：小心受騙

楊文科護竹北天坑、涉貪2.5億遭訴　時力：竹縣府上下早淪建商門神

潮流至尊Supreme被賣了！　母公司以489億出售給眼鏡集團

邊佑錫保鑣爭議「南韓國會出面關注」！機場社長不忍了：沒遇過這種事

破億戀愛神曲《Nothing》爆紅！　R＆B才子Bruno Major 9月登台開唱

才慶祝99歲生日！大馬前首相馬哈迪「咳嗽不止」住院　今年已第2次

大陸熱門新聞

陸美女行員出狂睡同事！向丈夫懺悔：欲求不滿

四川百貨大火6人罹難！他留遺言：幫我照顧家裡

25歲男婚後發現老婆50歲　崩潰：兒子比我大

黃金價格創歷史新高　他秒掃貨近90萬元金條

上海「恐龍格局」二手房開價2千萬

四川百貨大樓惡火16死　火災原因曝光

25歲IT男離職擺攤賣燒烤！1個月後看收入大崩潰

百萬網紅連三場直播都無人下單　廠商斥詐騙提告

中國代表團帶冷氣去奧運　央視定345間房自裝冷氣給轉播團隊

溫州一家5口吃完晚餐全掛急診！竟非食物中毒

2嫩妹搭計程車「肉償車資」！運將炫耀慘了

「中國蝶后」張雨霏1年被查43次興奮劑

三中全會今閉幕　趙建民：媲美鄧小平拉高習歷史地位

港鐵變屍速列車！數十乘客尖叫「逃命狂奔」

更多熱門

相關新聞

中共三中閉幕　邱垂正：可能宣示公有制政策

中共三中閉幕　邱垂正：可能宣示公有制政策

中共二十屆「三中全會」將於18日閉幕，各界關注會否公布新的經濟、社會政策。對此，陸委會主委邱垂正表示，中共可能會宣示重分配、強管制、計劃經濟、公有制等具有社會主義特色的政策，進一步落實共同富裕，以因應當前中國大陸經濟不振、外資撤離等治理難題。

三中全會今閉幕　趙建民：媲美鄧小平拉高習歷史地位

三中全會今閉幕　趙建民：媲美鄧小平拉高習歷史地位

三中全會談金融改革　能否救陸經濟？

三中全會談金融改革　能否救陸經濟？

三中全會首日 《求是》刊習近平文章

三中全會首日 《求是》刊習近平文章

擺脫成見　正確掌握北京政壇脈動

擺脫成見　正確掌握北京政壇脈動

關鍵字：

三中全會張五岳

讀者迴響

熱門新聞

可不可女店員驚爆轉戰抖音！喊話飲料商找她代言

快訊／屁孩躺萊爾富冰櫃慘了！業者報警喊告　食品全數下架消毒

「豐采520」工地8度坍塌！建商偷工減料省2億

即／台南工廠大火！現場囤放大批甲醇全面燃燒

人妻炒股慘賠淪性奴！銀行員衝動2次代價出爐

情侶沙灘活春宮　少年倒水滅火眾人挺爆

無罩OL搭地鐵「激凸襯衫」被偷拍　下招神操作讓人看傻

可不可店長如求償「女店員恐賠到脫褲」

23歲上兵回家路遇死劫！奪命畫面曝

下周恐有中颱　美模式估登陸花蓮

即／杜秉澄突激動「全部認罪」爆被特別安檢

屁孩躺超商冰櫃「面露安詳」影片曝！　網友炸鍋

快訊／重機今晨對撞大貨車　騎士「右腳分離」當場不治

川普對台灣不滿　矢板明夫直指「與郭台銘有關」

陸美女行員出狂睡同事！向丈夫懺悔：欲求不滿

更多

最夯影音

更多

#李珠珢 美到像AI！韓19歲新啦啦隊女神 三振舞爆紅

川普：台灣做了什麼 應付美國保護費 ｜20240717 ET午間新聞

「台灣為我們做了什麼」　川普：應該付美國保護費

總公司來真的！可不可女店員搞垮整間店　工程人員今到場拆招牌

飲料吐口水徒手攪！分店被搞倒　疑可不可女店員道歉：好玩錄影

熱門快報

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

7/27(六)聲林之王先聲奪人表演會，Gail壓軸登場，頂尖大專選手齊聚台北車站，立即登記抽好禮200份！

男性更年期用甜點撫慰心靈

男性更年期用甜點撫慰心靈

「文里補習班」開課！蔣偉文+劉怡里教你做「電鍋巧克力蛋糕」，輕鬆蒸出甜蜜幸福感

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面