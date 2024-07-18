中共「三中全會」今閉幕　張五岳：推出「經濟強心針」機率不高

▲中共「三中全會」將於18日閉幕。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／台北報導

中共「三中全會」將於18日閉幕，各界關注會否公布新的經濟政策，來因應目前大陸所面臨的經濟挑戰。對此，淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳認為，外界所期待的「經濟強心針」機率可能不高，因為這次會議重視的是「全面性的深化改革」。

張五岳在國策研究院的座談會上提到，此次三中全會的四項議題當中，其實關鍵只有兩項，一個是路線，一個就是人事。

張五岳指出，路線部分，歷次三中全會都是談到關於經濟體制改革，今年這次三中全會，相信特色跟以往有一些是延續的，也有一些是非常大的不同的，比如說，外界關注這次三中全會對當前大陸經濟能不能起強心針的作用、能不能讓外資包括民企及老百姓快速恢復信心，「從這個角度來看的話，可能機率並不高」。

▼淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳。（圖／記者蔡紹堅攝）



張五岳解釋，因為這次的三中全會重視的是全面性的深化改革、推進中國式的現代化，這等於是中共第一次把改革開放在國家安全的架構下進行，而且要為2035年的中國式現代化來做一些推進，「換言之，更多的是重視中長期有沒有效果，但顯然不是一個短期的問題」。

張五岳說，這次三中全會開幕的時間比較晚，歷次三中全會在經過政治局決定開會之後，到真正三中全會召開的時間，最多的是一個月，但這次是4月份就決定7月份開，花了三個月的準備時間，非常長，「延後召開三中全會召開，以及長時間的準備，可看出對這個問題的重視，以及這個問題難度挑戰大概也是不小的。」

對於三中全會的結果，張五岳認為，應該不會有太大的意外，從「兩會」結束之後，習近平在山東的考察講話，以及《人民日報》跟《新華社》連續發表所謂「重要的評論文章」，以及在開會前《新華社》用「七評」來看，有六個部分值得注意，第一個堅持黨的領導、第二個堅持以人民為中心、第三個堅持守正創新、第四個堅持制度設計、第五個堅持全面依法治過、第六個堅持系統觀念。

張五岳解釋，簡而言之一句話，「改革開放以來第一次在以安全建設為中心的前提下，怎麼全面性的推動改革開放，來推動中國式現代化。」

張五岳進一步指出，在「二十大」之後，中共認為國際格局不再像以前是和平發展的，中國面臨到內外重大變局，因此一定要確保以國家安全建設為中心，「因此這次三中全會最大不一樣，就是以國家安全建設為中心的前提下，怎麼樣全面推動經濟上的改革開放，來實現2035年中國式的現代化。」

張五岳還說，人事問題方面，三中全會目前為止，雖然已經有五個中央委員看起來違紀了，但是很多中央委員都還沒有處理，因此應該會趨於明朗化；再來，三中全會召開前後，中共中央不管是各部委也好、省市委書記一把手也好，都有一些人事再更替，所以人事也非常重要。