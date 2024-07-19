人力銀行求職者個資遭盜取！檢調兵分多路搜索　約談10多人

▲有特定業者涉嫌透過其他行業公司突破人力銀行限制其取用求職者個資的規定。（圖／美聯社）

文／中央社

有特定業者涉嫌透過其他行業公司突破人力銀行限制其取用求職者個資的規定，新北地檢署今天指揮調查局台北市調處搜索並約談公司負責人等10多人，全案朝違反個資法罪嫌偵辦。

檢調調查，人力銀行通常會依不同公司性質，限制特定業者瀏覽求職者個資，但有業者透過其他行業公司突破此限制，瀏覽並利用求職者履歷等資料。

新北地檢署今天指揮調查局台北市調處兵分10餘路搜索，帶回公司負責人與員工等10多人到案說明。