載女友夜遊出事！23歲男開Golf跑山狂飆撞石墩　害她鎖骨斷了

▲▼趙男深夜載女伴出遊出事了 。（圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導

夜遊變成生死一線的危機！23歲趙姓男子今天（18日）凌晨載著李姓女子夜遊，行經三芝區北海福座附近路段時，因對路況不熟且車速過快，瞬間撞上路邊石墩，巨大的撞擊力道使車頭嚴重損毀，場面驚悚！警消獲報後，緊急將兩人送醫，李女鎖骨骨折，而趙男僅受到些微擦傷，兩人所幸並無生命危險，但確切的車禍原因仍待進一步釐清。

這起事件發生在今天凌晨2時許，趙姓男子駕車載著21歲的李姓女子出門夜遊。行駛經北市陽明山繞行三芝地區，在返程途中途經三芝區北新路三段北海福座附近路段時，因對路況不熟且車速過快，車輛失控猛撞路邊石墩。巨大的撞擊力使車頭嚴重變形，保險桿脫落，兩人自行脫困後，驚魂未定，連忙撥打119求救。據悉，這部車是福斯golf，俗稱小鋼炮，特點是車型小，動力卻很強勁的掀背車款。

新北市消防局接報後迅速派員到場，發現趙男僅輕微擦傷，李女則鎖骨骨折。兩人被緊急送往醫院，所幸無生命危險。警方對趙男進行酒測，結果顯示酒測值為0，確切車禍原因仍待進一步調查。

新北市消防局第三大隊特別呼籲，高速撞擊或高處跌落等高能量機轉事故，應優先保護患者的頸椎及呼吸道，必須固定好患者後再進行脫困。該大隊也提醒，轄區山區及郊區地形曲折，夜間部分路段燈光昏暗，對不熟悉地形者應減速慢行，避免憾事再次上演。