中國半導體獨角獸「裁員50％」　芯華章：確實在戰略收縮

▲芯華章(X-EPIC)遭爆「裁員50％」。（圖／翻攝自芯華章官網）

記者陳香菱／綜合報導

在美國晶片禁令下，中國雖然已動用「國家大基金」，積極進行突圍，但是仍有許多半導體公司受到衝擊，其中，知名EDA（電子設計自動化）公司「芯華章」（X-Epic），近期傳出裁員率竟高達50％。

根據《南華早報》報導，南京市政府遴選了一批創新型初創企業名單，中國半導體新創公司「芯華章」已在5月被列入，因為2023年，他們在設計自動化會議(ASP-DAC)中推出GalaxSim Turbo，透過打造多種模擬引擎，實現多核心、多伺服器，擁有超大規模數位模擬技術和高速的執行速度，模擬技術最高可達1000億個邏輯門。

原本該項產品有望搶攻市場，未料近日有知情人士透露，「芯華章」本週開始裁員行動，包含公司的核心研發部門，也有員工說，裁員「不止 50%，軟體部裁員接近 60%」。

科技媒體「芯智訊」指出，芯華章公司內部回應，公司「確實在戰略收縮」，但是人員優化比例有限，裁員 50% 的說法是「謠言」，如果一下子裁員 50%，公司根本無法正常運轉。

初創公司追蹤機構Pitchbook統計數據顯示，截至2023年3月，該公司在南京、北京、上海、成都和深圳的辦事處擁有約400名員工，並已籌集 1.217 億美元。

美國出於國家安全考慮，實施的技術制裁包括EDA的硬體和軟體方面。即使北京高喊半導體能自給自足，實際上仍對中國發展先進半導體及開發高效能運、AI晶片構成阻礙。

即使中國積極動用「國家大基金」，在晶片半導體行業進行投資，基金規模更高達1200億元，去年半導體銷售額仍下降了14%，是全球所有市場中降幅最大的市場。根據芯華章4月份發佈的財務報告，由於研發支出增加，該公司第一季凈利潤同比下降64%至770萬元人民幣（約3276萬元新台幣）。