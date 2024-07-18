全球首例！　邯鄲發現比「熊貓血」更罕見的「B亞型血型」

▲邯鄲發現比「熊貓血」更為罕見的血型。（示意圖／翻攝自河青新聞）

記者廖翊慈／綜合報導

河北邯鄲第一醫院輸血科近日成功鑑定出一例極為罕見的「B亞型血型」，罕見程度甚至超過了被俗稱為「熊貓血」的稀有血型。據了解，這種血型的形成是由ABO新等位基因第7外顯子上的c.449A>G雜合突變所導致。

據《河北青年報》報導，邯鄲市第一醫院輸血科的崔寧寧檢驗師4月接到一位擬輸血病患的標本後，進行了細緻的血型鑑定工作，然而，鑑定結果卻出現了正反不符的情況，「正定為O型，反定為B型」，這意味著無法準確確定患者的血型。

▲檢驗報告。（圖／翻攝自河青新聞）

崔檢驗師及時向董佩雲主任進行了報告。董主任意識到，這可能是一種罕見的B亞型血型，於是立即指示，對病患標本進行吸收放散等一系列複雜的血清學鑑定，初步證實了她的判斷。

輸血科團隊為了進一步確認這項發現，又進行了基因定序工作，他們成功鑑定出這是一例未被國際輸血協會（ISBT）收錄的B型血新亞型，這項重要發現已被正式收錄，並賦予了新的編碼PP928483。

董佩雲主任表示，目前世界上存在著包括ABO血型和RH血型等在內的數十種血型系統，「隨著人類基因的突變，這些血型系統中會出現許多新的亞型，因此，精準的血型匹配對於確保輸血安全具有至關重要的意義。」