　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

地表溫度恐超70℃！　河北一學校因高溫改成宿舍「遠距教學」

▲▼河北一學校因天氣炎熱改上網課。（圖／翻攝自微博）

▲河北石家莊財經職業學院因天氣炎熱改遠距離教學。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

河北、河南等地近期持續受高溫影響，部分地區已陷入嚴重乾旱。河北石家莊財經職業學院12日起宣布，全校師生實施遠距離線上課程，以減少學生的戶外活動，保障其健康。

據《中華網新聞》報導，近期，河南、山東、河北等地遭遇持續高溫天氣，部分區域已陷入嚴重乾旱狀態。至6月13日，華北平原的炎熱天氣形勢依舊未見緩解。

▲▼河北一學校因天氣炎熱改線上課。（圖／翻攝自微博）

▲▼校方派人員至宿舍檢查學生上課狀況。（圖／翻攝自微博）

▲▼河北一學校因天氣炎熱改線上課。（圖／翻攝自微博）

學院強調，儘管教學模式改變，校方會派人員至宿舍內查課，學生不得翹課、穿睡衣上課等，確保學生們在宿舍享受空調環境的同時，能按計劃完成學習任務。

▲▼河北一學校因天氣炎熱改線上課。（圖／翻攝自微博）

▲校方提供免費綠豆湯為學生消暑。（圖／翻攝自微博）

中國氣象數據顯示，6月13日，河北中南部局部地區氣溫或將攀升至40℃以上，某些區域最高溫可達43℃至44℃，甚至可能刷新當地6月歷史最高溫記錄。

此次高溫天氣的一個顯著特點是，地面溫度異常偏高，且持續時間長。在山西、陝西、河南、河北及山東等地，午後地表溫度預計超過60℃，局部地區甚至可能超過70℃。更值得注意的是，這種極端高溫狀況不僅連續多日，每天的高溫時段也可能延長至8小時，甚至10小時以上。

ET快訊
平均薪資6.3萬「看到鬼喔？」　卓榮泰認統計不合時
林青霞清大演講！畢業生不認識她　爸媽超興奮「為女神衝了」
法官懶到發霉還領高薪　案件拖4年半未審
言承旭現身靈堂　全身黑停留15分
快訊／雨下到入夜　7縣市大雨特報
洗鞋達人爆頭亡　胞兄、前妻抵殯儀館相驗
賴冠霖消失23天突丟震撼彈　宣布「轉換賽道」不管878萬微博
余天、李亞萍陪伴寬姐　曝余苑綺孩子近況：又被帶走了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

地表溫度恐超70℃！　河北一學校因高溫改成宿舍「遠距教學」

人口老化現象！65歲銀髮司機登場　陸多地出租車駕駛年齡上限放寬

銀行高層誤傳「女下屬40秒示愛片」　急解散群組...100名同事尷尬

桃子全被砸爛！山東突降「冰雹」　果農嘆：一年收成全沒了

對歐貿易反制！中國業界申請對「歐盟進口豬肉」作反傾銷調查

台7千人赴廈門海峽論壇　小三通來返「緊急情況可當日取證件」

好熱！吐魯番地表溫度測到75度　河南寵物蝦陽台放一晚「熟了」

補繳稅款3.8億！　大陸一民企遭官方「稅務倒查30年」

黃化病來襲！陸檳榔種植戶嘆無藥可救　「病樹」成片百萬收入歸零

長春一銀行要求「提款要向警方報備」！警認了：多家銀行都要

女拿高壓水槍清洗社區地板　一層黑→停車格顯現超療癒

跳手指舞歡送畢業生　警專生甩髮燦笑甜炸

老師反串「學生請假的理由」　中和高中畢業生嗨翻：好會演

【被耽誤的演奏家】貨車司機開秀！ 用喇叭演奏兒歌

館長曝飛車男面試沒過原因　為何想當教練「雞腿飯好吃」

虎尾神犬熟練向郵差收信　飼主：不愧是從大學領養的

謝京穎婚禮「剪25公分長髮」　張書偉反應被吐槽：直男無誤XD

高捷國中就懂情趣用品！　講解用法「吳慷仁聽到崩潰XD」

日YTR挑戰抱妹子深蹲　先自信下秒險慘摔XD

孫安佐喊話「想跟孫鵬打拳賽」　揭爆氣原因：沒經過我同意

地表溫度恐超70℃！　河北一學校因高溫改成宿舍「遠距教學」

人口老化現象！65歲銀髮司機登場　陸多地出租車駕駛年齡上限放寬

銀行高層誤傳「女下屬40秒示愛片」　急解散群組...100名同事尷尬

桃子全被砸爛！山東突降「冰雹」　果農嘆：一年收成全沒了

對歐貿易反制！中國業界申請對「歐盟進口豬肉」作反傾銷調查

台7千人赴廈門海峽論壇　小三通來返「緊急情況可當日取證件」

好熱！吐魯番地表溫度測到75度　河南寵物蝦陽台放一晚「熟了」

補繳稅款3.8億！　大陸一民企遭官方「稅務倒查30年」

黃化病來襲！陸檳榔種植戶嘆無藥可救　「病樹」成片百萬收入歸零

長春一銀行要求「提款要向警方報備」！警認了：多家銀行都要

印度暴雨土石流爆發　6死1500遊客受困

防水施工沒防護！桃機二航廈「漏更大」　桃機開罰廠商10萬元

林青霞清大演講！畢業生不認識她　爸媽超興奮「明天為女神衝了」

民進黨慘遭AI打臉！　國民黨：真相連自己家的GPT都說服不了

最高下殺35.9萬！台灣OPEL祭全車系優惠價　夏季健檢再抽聯名鞋　

開發金通過配發股利0.5元　更名「凱基金控」打造整合性品牌綜效

憂被套牢「還能買台積電嗎？」　網曝1關鍵勸買：以後會更貴

批賴清德口出狂言「拉我背書」　馬英九憂：兩岸關係怎走下去？

ChatDPP稱國會改革「符合程序正義」　卓榮泰：資訊不完整

紅貴賓去美容「耳朵被剪下一塊」　飼主氣：這該有多疼！

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

大陸熱門新聞

員工還在上班！科技大廠老闆留紙條跑路：只能逃了

女遊客觀瀑「遭落石爆頭」　駭人影像曝

人夫車震小三　遭特斯拉哨兵模式出賣

搖滾樂團吉他手睡粉絲240多次！本尊道歉退團

捕魚驚見魚身上掛金手鐲！　自備贖金漁民樂歪全賣了

潛水驚見11個「詭異密封罈」…網悚喊別打開

大腦格式化！她考完高考整夜嗨翻後「睡死」

銀行高層誤傳女下屬40秒示愛片　100名同事尷尬

好熱！吐魯番地表溫度測到75度 河南寵物蝦陽台放一晚「熟了」

玩真的！男子赴內蒙旅遊「抽中一匹馬」 牽出來合照「笑到僵掉」

宋濤見美國亞洲協會主席：支持統一事業

美網紅稱「大陸將屋頂塗藍色防雷射」 胡錫進：常見的防水建材

陸軍事迷花6元買回收書籍 一翻開「機密」兩字...急上繳國安單位

浙台周開幕！潘賢掌談惠台政策可持續性

更多熱門

相關新聞

台東太麻里「飆38.9度」極端高溫　氣象署：創今年新高

台東太麻里「飆38.9度」極端高溫　氣象署：創今年新高

受西南風沉降影響，台東縣大麻里今(14日)下午13時出現38.9度極端高溫，氣象署也針對台東縣發布高溫橙色燈號，中央氣象署預報員張承傳表示，這是今年以來最高溫紀錄。

好熱！吐魯番地表溫度測到75度 河南寵物蝦陽台放一晚「熟了」

好熱！吐魯番地表溫度測到75度 河南寵物蝦陽台放一晚「熟了」

1縣市大雨特報！雷雨灌南部3天　「2熱區」恐飆極端高溫

1縣市大雨特報！雷雨灌南部3天　「2熱區」恐飆極端高溫

今中南部「下最大」午後雷雨灌2地　下周雨少好天氣

今中南部「下最大」午後雷雨灌2地　下周雨少好天氣

午後熱對流旺盛「降雨熱區」曝　北東恐現極端高溫

午後熱對流旺盛「降雨熱區」曝　北東恐現極端高溫

關鍵字：

河北石家莊學校高溫線上課程

讀者迴響

熱門新聞

OL「不穿奶罩」北捷亂晃！　51秒影片曝光身分

百萬YTR車禍身亡！享年40歲

林森北銷魂養身館　淫老闆賺到要備點鈔機

Sandra認「其實已結婚2年」！

台中國小女救女大生！推倒打人婦：早就想打她了

全球最好用護照排名出爐！台灣第69名

台女澳洲縱火燒車被通緝！秒被認出：瘋狂三部曲

保時捷車主身分曝！連鎖洗鞋老闆身亡

即／國1北345K嚴重車禍！4車碰撞1人當場死亡

土城大火3死！今遺體相驗　家屬：根本就沒有電池

員工還在上班！科技大廠老闆留紙條跑路：只能逃了

YTR眾量級家寧被問「同框Andy」回應了！　6字鬆口感情現況

閉店後衝台中買材料…洗鞋達人拚事業慘死國道！母崩潰

台中女警被影射下海　28歲「D罩杯洪水泛濫」

高衩辣妹國道狂揮手示警　本尊發文回應了

更多

最夯影音

更多

女拿高壓水槍清洗社區地板　一層黑→停車格顯現超療癒

跳手指舞歡送畢業生　警專生甩髮燦笑甜炸

老師反串「學生請假的理由」　中和高中畢業生嗨翻：好會演

【被耽誤的演奏家】貨車司機開秀！ 用喇叭演奏兒歌

館長曝飛車男面試沒過原因　為何想當教練「雞腿飯好吃」

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面