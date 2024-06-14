地表溫度恐超70℃！　河北一學校因高溫改成宿舍「遠距教學」

▲河北石家莊財經職業學院因天氣炎熱改遠距離教學。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

河北、河南等地近期持續受高溫影響，部分地區已陷入嚴重乾旱。河北石家莊財經職業學院12日起宣布，全校師生實施遠距離線上課程，以減少學生的戶外活動，保障其健康。

據《中華網新聞》報導，近期，河南、山東、河北等地遭遇持續高溫天氣，部分區域已陷入嚴重乾旱狀態。至6月13日，華北平原的炎熱天氣形勢依舊未見緩解。

▲▼校方派人員至宿舍檢查學生上課狀況。（圖／翻攝自微博）

學院強調，儘管教學模式改變，校方會派人員至宿舍內查課，學生不得翹課、穿睡衣上課等，確保學生們在宿舍享受空調環境的同時，能按計劃完成學習任務。

▲校方提供免費綠豆湯為學生消暑。（圖／翻攝自微博）

中國氣象數據顯示，6月13日，河北中南部局部地區氣溫或將攀升至40℃以上，某些區域最高溫可達43℃至44℃，甚至可能刷新當地6月歷史最高溫記錄。

此次高溫天氣的一個顯著特點是，地面溫度異常偏高，且持續時間長。在山西、陝西、河南、河北及山東等地，午後地表溫度預計超過60℃，局部地區甚至可能超過70℃。更值得注意的是，這種極端高溫狀況不僅連續多日，每天的高溫時段也可能延長至8小時，甚至10小時以上。