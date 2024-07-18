「搭郵輪遲到」被丟包！美一家9口受困阿拉斯加　還要罰28萬

▲高特一家人被丟包在阿拉斯加。（圖／翻攝自Facebook／Joshua Joshua）



記者吳美依／綜合報導

美國一家9口搭郵輪渡假，中途停靠阿拉斯加時，也跟著人群下船觀光，卻沒能及時搭上接駁車，因此錯過發船時間，全部都被丟包在港口。此外，他們還違反邊境規定，被挪威郵輪（Norwegian Cruise Line）收取近9000美元的罰款。

高特（Gault）一家人搭乘「挪威安可號」（Norwegian Encore）出海，包括爸爸約書亞（Joshua）、媽媽凱琳（Cailyn）、78歲的祖母跟6個小孩。

7月12日，一家人在阿拉斯加島嶼城鎮「克奇坎」（Katchikan）上岸觀看伐木秀，返程時因為人潮太多，被當地旅行社要求等下一班接駁車。沒想到，這班車遲遲沒有出現，他們趕緊另覓途徑回到港口，郵輪卻早已駛離，行李、護照、藥物都在船上。

一家人已經花費3萬美元（近新台幣100萬元）在郵輪之旅上，如今尋找臨時住宿、訂機票與額外餐費，又多花了一大筆錢，折騰數日才回到位於奧克拉荷馬州塔爾薩（Tulsa）的家。此外，他們又因為違反「乘客船舶服務法」，被挪威郵輪收取每人971美元（約新台幣3.1萬元）、總共8739美元（約新台幣28.5萬元）的罰款。

「乘客船舶服務法」要求，美國乘客搭船返國前，必須先訪問一個外國港口。高特一家人的護照都不在身上，無法自行趕往位於加拿大的下一站、與郵輪會合，才會自行想辦法回家，未料卻因此被罰。

▲挪威安可號（Norwegian Encore）。（圖／翻攝自Facebook／Norwegian Cruise Line）

約書亞和凱琳痛批，挪威郵輪有很多地方需要改進，「他們一直說『我們正在調查，沒有忘記你們』，但我認為不是的，你們把我們留在港口，叫我們自己想辦法的時候，就差不多忘掉我們了。」 挪威郵輪公司向《紐約郵報》表示，他們已經開始啟動程序，向一家人退還將8739美元，並且一收到收據就會註銷全額旅費。此外，還將提供剩餘2天行程退費，以及未來旅程的8折優惠。 挪威郵輪公司聲稱，高特一家因為「當地旅行社失誤」錯過接駁車後，他們就與當地港務局合作，積極連繫客戶並且協助安排住宿，讓他們隔天可以搭飛機去西雅圖。 眾所皆知，郵輪有著嚴格的時間表，包括靠岸的上下船時間，考量到時間有限、營運成本昂貴，不可能為了少數遲到乘客返航或暫停航行。如果郵輪靠岸時，乘客未能準時登船，就會被留在原地了。

搭郵輪有禁忌？他警告千萬別說「這1詞」 脫口全場瞬間安靜



2000人裸體郵輪！他揭船上生活「推翻一票人想像」：老婆很喜歡