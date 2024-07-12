台灣港務公司赴韓爭取郵輪　明後年增加航線出爐

▲台灣港務公司攜手交通部觀光署出擊，近日赴韓參加「濟州郵輪論壇」。（圖／台灣港務公司）

記者李姿慧／台北報導

為拚千萬國際旅客，台灣港務公司攜手交通部觀光署出擊，近日赴韓參加「濟州郵輪論壇」，向各國國際郵輪行銷台灣，地中海郵輪表態可能逐年增加艙位，三井郵輪旗下「海洋富士號」將於2025年首航基隆港、高雄港，璽寶郵輪船隊也預告明年足跡將遍及台灣各港，挪威郵輪也規劃明年來台靠港。

台灣港務公司攜手觀光署7月10日至11日前往韓國，參加「濟州郵輪論壇」，與地中海、歌詩達、荷美/璽寶、皇家加勒比、三井郵輪等各國際郵輪品牌代表以及韓國樂天旅遊，分別就港埠設施及觀光資源等面向行銷台灣，港務公司也說明最新郵輪獎勵優惠，包括減收郵輪靠港費用每航次最高超過8萬美元、空海聯營旅客每位獎助10美元，吸引郵輪及旅行業者的高度關注。

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此次赴韓出擊爭取未來航線也有斬獲，港務公司表示，疫前未曾經營台灣客源市場的地中海郵輪，對於2024年上半年基隆港航線的載客率表示驚喜，並說明未來會調度船隊，穩定供應春夏季基隆母港、冬季基隆-那霸雙母港的市場所需，且可能逐年增加艙位。

▲台灣港務公司赴韓參加「濟州郵輪論壇」爭取郵輪客，說明相關優惠。（圖／台灣港務公司）

由三井郵輪全新成立的高端郵輪品牌-Mitsui Ocean Cruises則預告旗下的最新成員「海洋富士號 (Mitsui Ocean Fuji) 」將於2025年首航基隆港、高雄港，而旗下的日本丸則將利用跨年假期造訪蘇澳港及基隆港。

璽寶郵輪船隊也預告2025年足跡將遍及台灣基隆、高雄、花蓮、澎湖各港。挪威郵輪明年則規劃數趟基隆-仁川對開航程，且將行經高雄、花蓮等港，預料將吸引高比例外國旅客搭機來台轉乘郵輪，2026年則可能有更大噸位郵輪以基隆為母港出發。

韓國旅行業巨擘-樂天旅遊則表示，2025年將有長達11天的包船航程造訪基隆港，並規劃5月份再有航次造訪台灣。