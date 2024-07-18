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找不到東西念「一咒語」火速找回？網友實測有效超傻眼

▲▼大蒜,洋蔥,咒語,驅魔。（圖／unsplash）

▲網友盛傳找東西的神奇妙方，只要喊大蒜洋蔥就能找到。（圖／Unplash）

生活中心／綜合報導

網路上近期盛傳一種神奇的找東西妙方：當你找不到東西時，只要將一把剪刀倒掛在門把上，並大聲喊出：「大蒜大蒜大蒜」及「洋蔥洋蔥洋蔥」，就能如願找到失物。這種看似奇特的方法，卻有許多網友實測後驚喜地發現，真的有效！

許多人都曾有過急著找某樣東西，偏偏在家中或辦公室到處翻找一整天就是找不到的經驗！一名網友(ig: Whyso_beauty)分享了她的親身經歷。她說為了找尋女兒物品的零件，翻遍了家裡的每一個角落都無法找到，無奈之下，上網搜尋「找不到失物怎麼辦」，看到有人說只要將剪刀倒掛在門的手把上，並大聲喊出「大蒜大蒜大蒜」及「洋蔥洋蔥洋蔥」就能找到失物。半信半疑之下，她定決試試看，沒想到唸完咒語一低頭，失物竟然真的出現了。

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這個經歷在網路上引起了廣大的迴響，許多網友回應說，這個方法真的很有用，也有網友幽默喊：「找不到男友要去哪裡喊」、「找不到東西不是要打電話問媽媽嗎？」、「以前俄羅斯室友跟我說俄羅斯有個習俗，如果你找不到東西的話，就去廚房把一個杯子倒過來放」、「怎麼一堆人的留言找到了，害我現在好想不見東西」。

然而，關於這個方法為何有效，網友們卻有不同的解釋。有些人認為，這是因為家庭小精靈拿走了物品，但害怕大蒜和洋蔥所以會將東西還回來，但也有另一些人對此表示懷疑或另外進行實測，認為這個方法並無實際效果。

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