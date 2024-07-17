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楓康超市青埔店「桃園好農專區」上架　支持在地小農　　

▲楓康超市青埔店「桃園好農專區」上架

▲楓康超市青埔店「桃園好農專區」上架。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府農業局為行銷桃園農友生產的優質農特產，17日於台灣楓康超市青埔店舉行「桃園好農專區」上架記者會。副市長蘇俊賓表示，市府攜手楓康超市推廣環境友善的桃園農產品，讓消費者能夠購買到新鮮的當地、當季食材，減少碳足跡，同時也給予優良的在地小農更多支持。

楓康超市總經理余奎儒表示，台灣楓康超市青埔店開幕不到一個月，是桃園第一家店、也是全臺第50家分店。楓康超市是興農集團子公司，興農有自己的種苗公司，不僅是落實從產地到餐桌，更是實踐從「種子到餐桌」，全面為食品安全把關，未來也會持續在桃園各地展店，推廣更多優秀農產品給在地消費者。

▲楓康超市青埔店「桃園好農專區」上架

蘇副市長表示，桃園導入科技發展在地農業，透過物聯網監測環境濕度及溫度等數據，以高效省水且低耗能方式，種出對環境影響最少、品質最好的農產品，桃園好農專區上架商品，皆為市府為消費者嚴選的在地優質農產品，讓消費者買得安心、吃得放心。

市府農業局表示，「桃園好農導購網」自5月上線以來，已有約60家農友及農場商家加入，商品數量達111件，更多桃園當季農產品促銷活動內容請至「桃園好農導購網」查詢。

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