快訊／楊文科涉貪「所得2.5億」　國民黨：相信清白、盼司法公正

▲國民黨發言人楊智伃 。（圖／國民黨文傳會提供）

記者鄭佩玟／台北報導

新竹縣長楊文科捲入「520天坑案」，今年3月以50萬交保候傳，全案今（17日）偵結，檢方認定楊文科涉嫌圖利豐邑建設偷工減料，害市區道路出現天坑、危害市民，建請法院從重量刑，及沒收2.5億元犯罪所得。國民黨發言人楊智伃回應，相信楊文科清白，國民黨期待司法透過程序還給民眾真相，希望檢調不受政治力影響。

鄰近新竹縣竹北市「豐采520」建案的莊敬六街道路，去年4月發生坍塌，甚至有一輛特斯拉還很倒楣地掉進天坑，車輛全毀報銷，附近居民擔心鄰近人行道的地基流失，開挖後果然發現下方被掏空並有多處孔洞。

竹北天坑案受到各界矚目，縣長楊文科第一時間下令徹查，並將案件依公共危險罪，函送新竹地檢署偵辦。未料檢方偵辦發案外案，新竹縣政府工務處疑涉嫌收賄放水使照、建照核發，工務處處長江良淵涉嫌貪污收賄遭羈押；縣長楊文科後來也遭約談並以50萬元交保，他強調自己絕對沒有貪污，豐邑建設也聲明力證清白。

不過，新竹地檢署今偵結此案，認為縣長楊文科圖利護航，官商勾結惡性重大，建請法院從重量刑並沒收2.5億元犯罪所得。另外，火警釀新竹市2勇消殉職的「晴空匯」大樓，同樣出自豐邑建設。

楊智伃對此表示，國民黨尊重檢調的司法調查，也相信楊文科清白，期待司法透過程序還給民眾真相，給楊文科公道，希望檢調不受政治力影響，發揮司法公正性公平性，讓人民看見司法的行動力，還給人民真相。

