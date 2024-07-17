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屏東18歲男車禍半個月甦醒　「變溫和有禮貌」家人超驚喜

▲恆春鎮6月6日恆公路車禍 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲恆春鎮6月6日恆公路車禍 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

18歲陳姓男子上月6日發生車禍，頭部顱內出血重傷，緊急送往恆春旅遊醫院急救，經支援高雄榮民總醫院醫師辛岳翰插管治療，進行手術，救回一命，個性也變得有禮貌且溫和，由於他的姊姊於4年前也因車禍過世，陳男的清醒、轉變，讓家人感到彌足珍貴，喜出望愛，特別感激醫院。

▲恆春鎮6月6日恆公路車禍 。（圖／記者陳崑福翻攝）

案發於6月6日12時許，根據春警分局發佈資料，蔡姓男子（54年次）駕駛自小客車由恆春鎮復興路東向西駛出欲左轉，尤姓男子（89年次）駕駛自小客車沿恆公路南向北直行，雙方車輛於路口發生碰撞，蔡男身體多處受傷、尤男手腳輕微擦挫傷，另尤男車上乘客陳姓男子（95年次）頭部顱內出血，由救護人員送往恆春旅遊醫院救護。

▲恆春鎮6月6日恆公路車禍 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲辛岳翰醫師 。（圖／民眾提供）

陳男當時頭部重創，顱內出血昏迷，緊急送到恆春旅遊醫院搶救，醫師辛岳翰插管治療並緊急進行神經外科手術，經半個月後終於甦醒，而個性也有了180度轉變。

其親友說，陳男本來有點頑劣、交友複雜；甦醒後宛如變了一個人，溫順、有禮貌；「會跟爸爸說愛你」，讓家人也感到驚奇，「不知道什麼原因讓他個性轉變」，但相當感激醫院救治。

據悉，陳男當天搭乘友人駕駛的轎車，案發時，頭部撞擊前方玻璃，致頭部重創，顱內出血，情況緊急。高雄榮總神經外科支援的辛岳翰醫師表示，他每星期二、三、四支援恆春旅遊醫院，案發時是星期四中午，他已看完診結束支援準備返高雄，突接到緊急救護電話，趕到急診室了解狀況。

檢視後，發現傷患嚴重顱內出血，隨時會惡化，必須緊急開刀確認出血點止血，於是插管開刀治療；辛醫師指出，開刀過程血塊不多，腦部腫脹不明顯，手術後認為甦醒可能性很高，不料卻昏迷了兩個禮拜後才甦醒，再轉入普通病房治療，兩個星期後出院，目前走路還沒有完全恢復，但個性似乎出現180度轉變，目前還無法得知行為轉變的原因。

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