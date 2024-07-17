光電板壓在潮間帶！候鳥、彈塗魚全沒了　作家怒：為綠電破壞生態

▲這裡原是一片不輸高美濕地的生態優良潮間帶，現在幾乎沒有鳥類棲息了。（圖／翻攝自Facebook／漂浪島嶼--munch）

圖文／CTWANT

隨著近期停電問題頻傳，核電存廢議題也再次浮上檯面，先是華碩集團共同創辦人童子賢表態，台灣沒有條件讓核電退休，再來是諾貝爾化學獎得主、中研院前院長李遠哲也跳出來贊同童子賢的說法。對此，作家「漂浪島嶼」昨（16日）晚也發文點出不斷擴張的彰化崙尾東光電場亂象，質疑政府「為了衝綠電總量，到處破壞生態，正應了當初擁核者的批評，以綠害綠，也讓人對廢核拼綠電的意義，產生猶疑！」

「不斷擴張的崙尾東光電場！」漂浪島嶼16日深夜於臉書發文感嘆，經過彰化海岸的崙尾東光電場，看見面積不斷再擴張，已經接近水道出海口區域。原本這是一片生態優良的潮間帶，光電板壓在潮間帶上，引發生態爭議，甚至被指責缺乏生態調查。根據彰化環保聯盟過去調查，這片潮間帶濕地，有10000多隻候鳥，許多螃蟹、彈塗魚等生態，旁邊水道還有白海豚出沒，生態不輸高美濕地。

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但漂浪島嶼指控，政府堅稱這是彰濱工業區，數十年未開發的工業浮覆地，於是持續招標，不斷許可開發，從一期進入到二期，面積不斷擴張。如今，像是舖地磚的光電板，蓋滿潮間帶，加上施工不斷，現今幾乎沒有鳥類棲息的空間，光電板下的濕地生態，恐怕也大受影響。彰化海岸不只工業地的潮間帶蓋光電，連自然海岸也以不利耕作為名，快速佈滿光電！

「崙尾東光電場的開發爭議，當初引發光電需要環評的呼籲，但是光電場都快蓋完，環評還在商議」，因此漂浪島嶼也認為，這就是綠電不斷讓人詬病的地方，為了衝綠電總量，到處破壞生態，「正應了當初擁核者的批評，以綠害綠，也讓人對廢核拼綠電的意義，產生猶疑！」

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