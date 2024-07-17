具威脅！　下周成颱機率達70%

▲吳德榮說，最新歐洲模式50次系集模擬顯示，菲律賓附近的熱帶擾動，下周二已穿過菲律賓進入南海，發展成熱帶低壓機率為40%、輕颱的機率則已調低至20%（上圖左）；台灣東南方海面另有一熱帶擾動，下周二發展成熱帶低壓或輕颱的機率，皆調高至70％（上圖右）。（點圖可放大／翻攝「三立準氣象‧老大洩天機」）



記者陳俊宏／台北報導

氣象專家吳德榮表示，最新歐洲模式50次系集模擬顯示，台灣東南方海面的熱帶擾動，下周二發展成熱帶性低氣壓或輕度颱風的機率，皆調高至70％，且動向較具威脅，應繼續觀察。

吳德榮在「三立準氣象‧老大洩天機」專欄提到，最新歐洲模式模擬顯示，今日盛行東南風，恆春半島及台東有局部陣雨，近山區午後有局部短暫陣雨或雷雨，並擴展至部分平地，有局部大雷雨的機率。

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吳德榮說，周四水氣增多，恆春半島及台東有局部陣雨，午後對流的範圍擴大、強度增強，應注意局部大雷雨的威脅。

吳德榮指出，周五、周六水氣略減少，近山區午後有局部短暫陣雨或雷雨，並擴展至部分平地；周日至下周二水氣再增多，午後對流的範圍擴大、強度增強，應注意局部大雷雨的威脅。

吳德榮分析，最新歐洲模式50次系集模擬顯示，菲律賓附近的熱帶擾動，下周二已穿過菲律賓進入南海，發展成熱帶低壓機率為40%，輕颱的機率則已調低至20%，且往西北朝廣東前進，對台灣無威脅。

吳德榮提醒，台灣東南方海面另有一熱帶擾動，下周二發展成熱帶低壓或輕颱的機率，皆調高至70％，且動向較具威脅，由於模擬持續調整，應繼續觀察。

對此，中央氣象署預報員林定宜接受《ETtoday新聞雲》訪問提到，周日之後太平洋高壓逐漸北移、東退，南海到菲律賓東方海面環境可能有利於熱帶系統發展，也可能有颱風，但歐洲、美國模式預報截然不同，發展地點、路徑和強度不確定，現在無法說是否接近台灣，言之過早，等時間近一點會比較明朗，還要再觀察。