幕後／北美派、拉美派互鬥　賴清德、林佳龍親信楊懿珊赴美調和

▲民進黨副秘書長楊懿珊內定出任駐美副代表。（資料照／民進黨提供）



記者陶本和／台北報導

我國駐美代表俞大㵢近日接連被踢爆挪用公款案，不免被懷疑牽涉美洲外交系統中「北美派」、「拉美派」的兩大鬥爭；不可諱言俞大㵢在拉美系統影響力深厚，而北美司長王良玉的系統同樣不可小覷。經向相關單位確認，總統賴清德已內定由民進黨副秘書長楊懿珊接掌駐美副代表，她過去襄助賴清德草擬涉外論述，更是現任外交部長林佳龍親信，此刻赴美，頗有「賴龍親信」到前線調和的味道。

俞大㵢日前遭指控浮報帳目、濫花800萬公帑購買家具等；近日外交部已經完成調查，發現其實駐外館多項傢俱設備損壞並使用超過20年，駐美代表處的廚房廚具還有瓦斯外洩的問題；而其實際採購的金額，也僅139萬元新台幣，跟爆料所稱的800萬差距不小。

眾所周知駐美代表的重要性甚巨，以往擔任此要職者，是要能「直通總統」的，好比前總統蔡英文與時任駐美代表蕭美琴私交深厚，就是顯著的例子；不僅是台灣，放眼世界各國的駐外大使，有些大使不一定具備外交背景或專業，甚至可能還是總統的「金主」，而駐在國所在意的，也不一定是大使有無具備外交背景，更在意的是他是否能夠「直通總統」的這層關係。

因此，俞大㵢被爆料一事，起初外界普遍會認為，是賴清德有意換上自己信任的駐美代表；但事實上，賴清德很信任也支持渝大㵢在外交前線的貢獻；但另一個層面的觀察重點，是美洲外交系統中，「北美派」、「拉美派」兩大陣線外交官的競合關係。

現任北美司長王良玉屬「北美派」，而以俞大㵢為首的，當屬「拉美派」，俞大㵢在拉美系統的影響力不可小覷，過去中南美洲有邦交國出現危機時，都是由他親自到前線「護盤」。

據了解，在2016年民進黨執政以來，中國多次出手搶奪台灣的邦交國，俞大㵢一度建議民進黨政府接受「九二共識」，讓一眾綠營涉外官員傻眼，儘管未採納他的建議，加上觀念跟理念不一定相近，但在拉美系統的經營上，民進黨政府還是只能仰賴他，難有人可取代。

北美派、拉美派的競爭早就是涉外圈的公開秘密。經查證，賴清德最近確定已內定由民進黨副秘書長楊懿珊接掌駐美副代表（公使），目前還在進行相關人事流程，官方尚不會對外證實。

過去，在總統大選期間，楊懿珊就曾是襄助賴清德草擬涉外論述的其中一員，在擔任民進黨副秘書長、代理秘書長任內，就負責督導黨的國際部與涉外事務，參與外賓接待；此外，她更是現任外交部長林佳龍重要貼身親信，曾擔任台中市府文化局主秘。

在此刻北美、拉美系統互有駁火的敏感時刻，楊懿珊的人事調動，不免讓外界認為，頗有銜賴清德、林佳龍之令，「賴龍親信」到前線調和的意味。