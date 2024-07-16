世新大學藉由AI變身卡通小鎮村　人氣歌手、校友助新生融入校園

▲ 人氣歌手高爾宣為世新大學新生演唱。（圖／世新大學提供，下同）

生活中心／台北報導

世新大學新鮮人體驗營今（16）日熱鬧展開，為大一新生邀來人氣歌手高爾宣、徐暐翔等人，為首日學員帶來別開生面的星光盛典演唱會，並由世新大學校長、副校長與各系主任變身為AI卡通人物，為新生介紹校園生活與系所專業課程，結合知名校友講座、主題遊戲闖關互動等內容，加深新生對世新大學特色亮點的認識，快速融入世新大家庭。

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▲ 世新大學新鮮人體驗營安排新生參觀LVS智能攝製基地。

首次舉辦的世新大學新鮮人體驗營，融入最夯話題「生成式AI」元素，由世新大學AI內容創製中心為校內師長創作美式漫畫風的卡通人物形象，令新生倍感親切。此外，他們也以活動口號「閃耀世新、青春綻放」等關鍵詞指令，生成出整首歌的歌詞，以及4首不同曲風但都元氣滿滿的活動主題曲，在各場地之間陪伴新生跑行程，邀請大一新鮮人哼唱「閃耀世新，我們一起飛翔，青春綻放，如花兒般燦爛。未來在前方，勇敢去追尋，世新有你有我，無限可能。」

▲ 新生代主持人、YouTuber寶賤是世新廣電系校友，返母校與新生分享。

同為世新校友的世新大學校長陳清河，開幕式上熱情歡迎新生加入世新大家庭，他說未來除了稱他為校長之外，也可以稱他為「學長」，展現他樂於與學生相處的日常模樣。他也向學生介紹今年新增加的演唱會，特別找來學生族群喜愛的歌手們，除了讓大家感受幸福外，也凸顯世新在影視傳播領域的特色與影響力。

▲ 世新大學校長陳清河介紹活動融入「生成式AI」元素。

此次活動由世新大學學務處課外組主辦，為了讓學員們相處熱絡，特別設計卡通劇情將校園化身為「世新小鎮村」，邀請新生通過闖關遊戲、執行任務，一起努力化解危機、維護校園安寧，期待藉由實境解謎的方式，讓新生熟習校園環境，也幫助他們彼此交流，成為將來大學生活的好夥伴。世新學務長胡全威表示，今年課外組與AI中心融合各自專長，打造出富有科技感與戲劇感的營隊活動，成功為新生設計出富有教育意義，又能深度認識世新大學的的暑假娛樂活動。

▲ 世新大學新鮮人體驗營活動帶新生體驗校園生活。

世新大學新鮮人體驗營專為已錄取新生舉辦，不僅邀請到高爾宣、徐暐翔、ANGIE安吉、VERA、呂植宇、韋禮安、婁峻碩與邱鋒澤等人氣歌手演唱，兩日的校友講座也分別請來新生代主持人、YouTuber寶賤與關韶文，向年輕學子分享在校經驗、影音創作心路歷程與人生故事，也安排新生參觀LVS智能攝製基地等新穎高階設備空間，藉由各系學長姐與師長的引導，給予準世新人滿滿勉勵及祝福，令所有新生留下深刻印象。