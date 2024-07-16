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明年6月底健保點值0.95！衛福部盤點需700億經費　目前籌不到一半

▲▼健保署外觀。（圖／記者洪巧藍攝）

▲健保署外觀。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

《全民健康保險法》修法希望將「保障點值」入法，朝野黨團今（16）日達成共識以「衛福部明年6月30日之前達成平均點值0.95元」的主決議取代修法。衛福部次長林靜儀受訪表示，要達到這個目標，初估需要700多億預算，會將部內相關非屬治療但使用健保的業務挪回公務預算支應，不過以目前盤點到的金額還遠遠不到所需的一半。

為改善健保點值長期偏低，影響醫院、醫師收入等狀況，國民黨團、立委提出《健保法》修法將保障點值入法，保障每1點值0.95元或者1元，但多次協商無法達到共識，今（16）日在立法院會討論，最後在不修法前提下改成提主決議，要求明年6月30日前要達到平均點值1點0.95元。

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林靜儀受訪表示，非常感謝各黨團用主決議方式處理健保點值案子，一旦以修法方式通過，等於是實質取消健保總額制度，影響層面相當廣。

但林靜儀也坦言，確保明年平均點值0.95是很大的挑戰，上周先在部內把各司署屬非治療業務的，如篩檢或者預防保健或者疾病控制，都先設計使用公務預算處理，但是這些公務預算要和行政院主計處爭取，暫時無法明確說明哪些項目要回到公務預算。

▲▼衛福部次長林靜儀、呂建德，健保署署長石崇良。（圖／記者洪巧藍攝）

▲衛福部次長林靜儀，資料照。（圖／記者洪巧藍攝）

日前健保署長石崇良說明，初步確定將護理津貼約40億、癌症新藥暫時性支付約20幾億移出，相當於確定有60億將移出健保，至於其它項目則還需要盤點。而經過再次盤點，林靜儀無奈回應「老實說，現在盤出來的量還不到700億的一半，還要再盤點和行政院爭取」，她也補充，至少總額還在，在相關協調機制之下，不會比原先700多億增加太多。

林靜儀表示，目前會於9月份處理明年度預算，先和行政院爭取，後續還要經過立法院審查，通過後才能比較明確說明預防保健項目有多少挪出健保回歸公務預算；另一方面，還要等年底完成明年健保總額協商，健保大餅有多大，才能知道點值整體狀況。

該案同時通過四項附帶決議，包含，要求行政院召開跨部會醫療改革會議，提出具體改革方案及相對應期程；要求衛福部應另訂相關法規，規範健保點值保障之範疇優先用於提升醫事人員薪酬待遇，並一年內制定藥價調整機制，逐步達成合理藥價，針對指示藥退出健保給付擬定時程表，三個月內提交報告給衛環委員會。

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