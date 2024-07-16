全台洗腎花費高達446億！醫曝察覺5字訣　「3少4不」護腎攻略

▲▼花蓮慈濟醫院腎臟科主任徐邦治醫師蒞院演講《台灣慢性腎臟病的現況與治療》。（圖／玉里醫院提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

根據衛生福利部公布的2021年國人死亡統計「腎炎、腎病症侯群及腎病變」在十大死因中排名第九，為提升醫護人員對於腎臟病的知識與照顧品質，衛生福利部玉里醫院近日特邀花蓮慈濟醫院腎臟科主任徐邦治醫師蒞院演講《台灣慢性腎臟病的現況與治療》，玉里醫院簡以嘉院長特別致贈感謝禮，並帶領同仁與徐邦治醫師共同探討及分析當今台灣慢性腎臟病的各種危險因子與治療現況。

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健保署統計資料指出，現今台灣慢性腎臟病盛行率高達11.9%，且僅有3.5%的人知道自己患有慢性腎臟病，因腎炎、腎病變症候群與腎病變死亡人數節節攀升，10年成長26.4%，平均每一百萬人中就有525位洗腎人口，其中糖尿病患者更佔了其中的47%。徐邦治醫師指出腎臟病的十大危險因子為糖尿病、高血壓、不當用藥、高齡(65歲以上)、蛋白尿、家族病史、痛風、心血管疾病、抽菸、代謝症候群等。除了上述提及的危險因子外，徐邦治醫師也提及洗腎有「家族群聚性」，除血緣關係，飲食生活習慣相似可能是主因。

腎臟病不僅對國人健康產生巨大的威脅，平均每一人一年洗腎的花費就高達52萬，112年健保門診透析總額更高達446億元，對國民以及國家健保都帶來了巨大的負擔。徐醫師提醒：「預防腎臟病需從日常生活做起，飲食方面注意3少（少糖、少鹽、少油）、3多（多吃蔬菜、纖維、常喝水），與4不（熬夜、不憋尿、不服來路不明的藥物、不抽菸），其中糖尿病患者更該定期追蹤血糖與控制飲食。」

▲玉里醫院簡以嘉院長特別致贈感謝禮。

除了飲食與生活習慣外，徐醫師也提出了早期自我察覺腎臟病的5字訣：「泡、水、高、貧、倦」，分別為小便時的泡沫超過30秒不散、下肢或眼皮水腫、高血壓、臉色蒼白易喘或不明原因貧血、經常感到疲倦，若有以上症狀，建議民眾盡早至醫院進行檢查，早期發現早期治療才能達到最好的成效。

玉里醫院關心民眾的健康，呼籲民眾可按照主講徐醫師的關鍵建議，做好健康飲食、養成良好生活習慣，定期體檢，一起踏向健康美好的未來。