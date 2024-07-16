日本排完第7波核處理水　最快8月嘗試取燃料團塊

▲ 福島第一核電廠。（圖／CFP）

文／中央社

東京電力公司（簡稱東電）今天宣布，福島第一核電廠2024年度第3波「核處理水」排海作業今天結束，這波排放量大約7800公噸。2024年第4波排海作業預計7月至8月實施。

福島電視台報導，本年度第3波、同時也是整個排海計畫的第7波「核處理水」排海作業從6月28日開始至今天結束。

東電規劃在2024年度排放約5萬4600公噸「核處理水」入海，本年度每波排放量約7800公噸。

2023年8月起首波「核處理水」排海作業開始後，總共約5萬5000公噸、相當約55座貯存槽的「核處理水」經海水稀釋後被排放入海。

此外，東電計劃最快在8月著手試驗性取出福島第一核電廠2號機的熔融核燃料團塊。東電表示，「會最優先考量安全」推動一連串廢爐作業。

燃料團塊指的是2011年福島第一核電廠發生核子事故後，位於反應爐壓力槽（RPV）內爐心燃料，和一次圍阻體容器（PCV）中物體一起熔融形成的固狀物。目前推估加總1號機到3號機的核燃料團塊可能達880公噸。

日本政府與東電原先規劃在2021年試驗性取出2號機組中數公克的熔融核燃料團塊，不過因為機器手臂的動作精度不足等原因，被視為福島第一核電廠廢爐最大難關的熔融核燃料團塊取出作業，已經被數度延期。（譯者：楊惟敬／核稿：劉文瑜）